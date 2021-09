Llevar a tu mascota en auto cientos de kilómetros y durante varias horas no es fácil. Antes de emprender la aventura debes pensar en la seguridad, tanto para las personas como para tu perro. ¿Qué consejos debes tomar en cuenta para que el viaje sea seguro y placentero?

Ten en cuenta que el perro es un animal con mucha sensibilidad y que su educación juega un papel muy importante. Si ya ha llegado a la etapa adulta y nunca ha andado en auto, el viaje será más complicado ante esa falta de costumbre e inseguridad que le podría generar al animal.

Es recomendable que vayas acostumbrándolo desde cachorro a ir en carro, de manera que lo relacione como algo positivo y placentero. Empieza por llevarlo en trayectos cortos y luego aumenta la distancia paulatinamente.

Consejos para viajar con tu perro en tu auto

Comprueba que esté bien de salud

La salud de tu mascota siempre es importante. Más aun si van a realizar un trayecto largo por carretera. Para emprender el viaje con tranquilidad y seguridad, comprueba que todo va bien mediante una visita al veterinario. Asegúrate que las vacunas están al día, de que se ha realizado la desparasitación correspondiente (importante en verano) y que no hay ningún problema. También puedes preguntar por algún producto que evite los mareos.

Documenta a tu peludo

Al igual que una persona, tu perrito debe llevar su documentación. El chip o la placa censal que lo identifica es obligatorio y te será de gran ayuda en el caso de que se pierda. A esto hay que sumar la cartilla sanitaria que acredita la buena salud del animal. En el caso de que esté catalogado como perro potencialmente peligroso, también es obligatorio llevar la licencia y el seguro de responsabilidad civil.

Define dónde se sentará tu mascota al viajar

Si tu perro viaja en transportador no debes preocuparte por el espacio, pero si esto no es así, asegúrate de dejarle suficiente espacio para sentarse y acostarse cómodamente. Además, revisa que no haya ningún objeto alrededor que pueda representar un riesgo para su seguridad, como algo afilado o cualquier cosa con la que puedan ahogarse.

Ten en cuenta que tu perro no debe estar sentado en el asiento delantero, ya que una bolsa de aire desplegada podría causarle daños graves, e incluso fatales. En cualquier caso, siempre es mejor optar por el asiento trasero del auto.

Protege a tu perro

Cuando viajas, no esperas tener algún accidente, pero eso no significa que no pueda suceder. Para proteger a tu peludo y a ti mismo, debes encontrar una opción de seguridad. Puedes considerar un arnés de seguridad, cinturón de seguridad, kennel transportador o barreras de seguridad para el asiento trasero.

No lo alimentes justo antes de viajar

Cuando vas a viajar con tu perro, re recomienda mantener su rutina para no generarle más estrés. Sin embargo, cuando se trata de comida, esto debe cambiar. Comer justo antes de un largo viaje o paseo en el automóvil puede provocarle malestar estomacal a tu mascota y complicarte el trayecto. Por eso, tal vez sea mejor que le des de comer antes de lo habitual: alimenta a tu perro con su comida al menos tres horas antes de partir.

A medida que desarrolles el horario de alimentación de tu perro, observa sus preferencias. (Foto: Freepik)

Hacer paradas

No es recomendable para el conductor ni para tu mascota viajar durante muchas horas y largos kilómetros sin hacer paradas. Lo mejor será que consideres parar cada dos horas para descansar un poco y estirar las piernas. Tu mascota te lo agradecerá y así tendrá la oportunidad de hacer sus necesidades y liberar un poco el estrés.

Perro se pierde en viaje con sus dueños y recorre 380 kilómetros para volver a casa. (Foto: Referencial / Pixabay)

Nunca dejes a tu perro solo en el auto

Nunca. Las temperaturas altas en verano, por ejemplo, pueden repercutir en la salud del animal en muy poco tiempo. Si dejas a tu mascota sola en el carro, correrá el riesgo de padecer golpe de calor. No lo dejes en el auto, ni siquiera con las ventanas abajo.

(Foto: Freepik)

