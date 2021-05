A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2021, donde los peruanos elegirán entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, te damos todos los datos para que votes sin problemas.

Para esto, millones de peruanos están buscando información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para conocer su local de votación, verificar si son miembros de mesa y las multas que deberán pagar si no puede votar el domingo 6 de junio.

En plena pandemia por el coronavirus, un total de 25.287.954 ciudadanos elegirán a su próximo presidente o presidenta, de acuerdo al padrón del Reniec y el Jurado Nacional de Elecciones.

Aquí puedes conocer todos los datos necesarios para ejercer tu derecho al sufragio de manera segura.

¿DÓNDE ME TOCA VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA?

Los votantes, como en la primera vuelta, podrán revisar su local de votación a través del portal web de la ONP: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/

Los datos que se deben ingresar en la página son el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). De esta manera, se presiona “consultar” y, de inmediato, aparecerá una recomendación de la ONPE.

La ONPE indicó que hasta las 11:59 p.m. del viernes 30 de abril, los ciudadanos que fueron miembros de mesa en la jornada electoral del domingo 11 podrán inscribirse en la plataforma del organismo electoral. (Foto: El Comercio)

“Hagamos más segura la votación. Para votar más rápido, imprime y/o anota los siguiente datos, te ayudará a ubicar directamente tu mesa, pabellón y número de orden en la relación de electores”, se lee.

Luego, podrás conocer el nombre del local, la dirección y su referencia, entre otros datos para cumplir la jornada histórica de elecciones.

¿CÓMO SABER SI SOY MIEMBRO DE MESA EN LAS ELECCIONES?

En la mencionada plataforma, además, se le indicará al elector si es miembro de mesa, como sucedió en la primera vuelta de los comicios electorales.

También se podrá acceder a los datos anteriores en este enlace: https://www.onpe.gob.pe/modElecciones/elecciones/2021/EEGG/

Además, la web te permitirá solicitar tu “excusa o justificación” en el caso de que el peruano no pueda cumplir con el cargo de miembro de mesa.

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR EN LA SEGUNDA VUELTA?

En el país, ir a votar es obligatorio para todos los mayores de 18 años, de acuerdo a la ONPE.

Mientras que, para los mayores de 70 años, el foto es facultativo, es decir opcional.

En el caso de no sufragar, la multa es de 88 soles en un distrito no pobre. En tanto, los miembros de mesa que no cumplan con su responsabilidad deberán pagar 220 soles. Aquí puedes conocer las otras multas.

Pasos para que los miembros de mesa puedan registrarse y cobrar los 120 soles