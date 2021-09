Según el Ministerio de Salud (MINSA), el cáncer de mama es la primera neoplasia más común entre las mujeres peruanas: más de 6 mil diagnósticos al año. Pese a esta cifra alarmante, el 90% de los casos tiene alta posibilidad de curación si se detecta a tiempo, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida.

Actualmente, los índices de supervivencia para el cáncer de mama han aumentado, y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose. Ayuda mucho una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad.

Para entender mejor el cáncer de mama es necesario aclarar que muchas afecciones pueden causar bultos en las mamas, no solo el cáncer. La mayoría de los bultos en las mamas son causados por otras afecciones médicas. Entre las causas más comunes son la enfermedad fibroquística y los quistes. La enfermedad fibroquística produce cambios en las mamas pero no son cancerosos. Pueden causar bultos, sensibilidad al tacto y dolor. Por su parte, los quistes son pequeños sacos llenos de líquido que pueden formarse en las mamas.

El cáncer de mama ocurre cuando algunas células de la mama comienzan a crecer de forma anormal. Estas células se dividen más rápidamente que las células sanas, continúan acumulándose y forman un bulto o tumor. Las células pueden diseminarse (hacer metástasis) a través de la mama a tus ganglios linfáticos o a otras partes de tu cuerpo.

La pandemia ha impedido que se diagnostiquen nuevos casos de cáncer.

Causas del cáncer de mama

Entre las causas del cáncer de mama existen factores hormonales, de estilo de vida, y ambientales que pueden aumentar el riesgo. Lo que no está claro es por qué algunas personas que no presentan factores de riesgo desarrollan cáncer, pero otras que tienen factores de riesgo no lo hacen. Pues es probable que el cáncer de mama esté causado por una interacción compleja del perfil genético y el medio ambiente.

Por otro lado, el cáncer de mama se puede originar de manera hereditaria. Los médicos calculan que entre 5% y 10% de cánceres de mama están relacionados a mutaciones de genes pasados a través de las generaciones en una familia.

En cuanto a la carga genética, se han identificado varios genes mutados hereditarios que pueden aumentar la posibilidad del cáncer de mama. Los más conocidos son el gen 1 (BRCA1) y el gen 2 (BRCA2) de cáncer de mama. Ambos aumentan significativamente el riesgo tanto de cáncer de mama como de ovario.

Signos y síntomas del cáncer de mama

Un bulto nuevo en la mama o la axila (debajo del brazo).

Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama.

Irritación o hundimientos en la piel de la mama.

Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la mama.

Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.

Secreción del pezón, que no sea leche, incluso de sangre.

Dolor en cualquier parte de la mama.

Importante: No todas las personas tienen los mismos síntomas. Es más, algunas no presentan signos de advertencia.

¿Cuándo consultar al médico?

Si encuentras un bulto u otro cambio en las mamas, incluso si obtuviste resultados normales en una mamografía reciente, pide una consulta con el médico para que te evalúe. Igualmente, siempre es bueno realizarse un chequeo de manera periódica para descartar cualquier problema.

