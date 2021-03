En las familias de hoy en día los perros son vistos como un integrante más. Les celebran cumpleaños, asisten al spa, tienen su propia ropa, etc. Pero en el siglo anterior, la historia fue otra. Los dogos argentinos, por ejemplo, tuvieron un pasado ‘oscuro’. En esta nota repasaremos la historia y características de estos poderosos canes.

Nacieron en Córdoba, provincia de Argentina. Eran conocidos como los perros de pelea cordobés. En ese entonces era común ver esta clase de ‘espectáculos’. Sin embargo, con el pasar del tiempo, fueron rechazados por la sociedad. Es por ello que al doctor Antonio Nores Martínez se le ocurrió darle un giro a este estigma y pasaron a ser perros cazadores.

Es así que en 1920, Antonio Nores Martínez desarrolló el dogo argentino, un perro capaz de controlar su fuerza y agresividad. Ahora son expertos en capturar zorros, jabalíes y pumas. También son ideales para servicio policial y trabajo militar. Todo dependerá del entrenamiento.

» ¿Qué es un Dogo Argentino?

La palabra ‘dogo’ es un término para definir a los perros de presa o perro de gran alcance de pelaje corto. El dogo argentino, junto al perro pila, son las únicas razas de perros desarrolladas en Argentina que aún existen. El perro polar argentino y el perro cordobés se encuentran extintos.

El dogo argentino fue reconocido por la Federación Cinológica Argentina en 1964 y por la Federación Cinológica 1973. Utilizados mayormente para la caza, suelen vivir entre 10 y 12 años. Y llegan a pesar entre 25 y 45 kilos cuando son adultos.

♦ Curiosidades sobre el dogo argentino

El dogo argentino tiene una piel sensible (les puede dar (demodexia o sarna roja). No debes exponerlo al sol intenso y debes tener cuidado con ponerlo en bajas temperaturas. El 10% de estos perros pueden experimentar sordera y displasia de cadera. Pierde mucho pelo, por lo que debes bañarlo cada mes o mes y medio.

» El dogo argentino fue concebido como perro de pelea

Como repasamos arriba, el dogo argentino tuvo un pasado como perro de pelea. La gente utilizaban a estas mascotas para hacer dinero en apuestas. Algo que sería muy reprochable y condenable en estos tiempos. Ahora esta raza de perro ayuda mucho en la caza legal y en trabajos de fuerza. Sin duda, un gran cambio para este can de color blanco.

» El dogo argentino es un perro de caza

Continuando con lo anterior, el dogo argentino es un perro de trabajo y caza. También son entrenados para búsqueda y rescate. Esto gracias a su atlético aspecto y gran tamaño. Los expertos recomiendan entrenarlos unos 20 a 30 minutos diarios. Dato: sus labios finos le permite seguir respirando sin soltar a su presa.

» Al dogo argentino no le gusta quedarse solo

Se dice que al dogo argentino no le gusta estar mucho tiempo solo. Es importante que pueda socializar con otro perros y personas, de lo contrario podría tener problemas de comportamiento. Son cariñosos aunque no parezcan y se llevan bien con los niños de la casa.

» El dogo argentino no es un perro para principiantes

Su crianza no es aconsejable para todo el mundo. Esto porque necesita de alguien que sepa de liderazgo. A este perro se le deben marcar las reglas. Enseñarle lo que puede y no hacer. Necesitan de mucho tiempo para su educación para no terminar lamentando muy tarde.

