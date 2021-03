Una de las razas más populares de perros en el mundo es el pastor alemán, debido a características particulares, que lo han hecho uno de los preferidos de miles de familias en el planeta. Se trata de un fiel compañero, leal y especialmente cariñoso con los niños. También es uno de los canes predilectos para el entrenamiento y a menudo podemos ver perros policías de esta raza.

Pero sabías que no solo hay un tipo de pastor alemán y que cada uno de estos tiene especiales características. Pues bien en esta nota te vamos a contar todos sobre el pastor alemán y sus tipos, así que si tienes una de estas mascotas en casa o si eres un amante de nuestros amigos, no te puedes perder esta nota.

♦¿Qué es un pastor alemán?

El pastor alemán es un raza de perros muy popular en la actualidad y una de las de más reciente creación, en comparación de otras. Su origen se remonta a Alemania a fines del siglo XIX. Como su nombre lo indican, su aparición surgió para el trabajo de los pastores de las zonas rurales del país germano, que requerían cuidar sus rebaños de ovejas.

Debido a que se trata de un perro fiel y cariñoso, cada vez más personas llevaron a casa a un pastor alemán, además, instituciones como la policía también adoptaron a estos perros para trabajos antidrogas y también de rescate. Incluso también es utilizado para el trabajo de guía de invidentes.





El pastor alemán es una de las razas más populares de perros. (Foto: Freepik)

♦Tipos de pastor alemán

Pese a que los pastores alemanes son muy populares en el mundo, no muchos saben que hay varios tipos de esta raza. ¿Conocías tú que hay un pastor alemán, completamente negro? o ¿Qué hay un pastor alemán panda? Pues si tú respuesta es no, no te preocupes no dejes de leer este artículo que conocerás todos sobre esta popular familia canina.

» Pastor alemán de pelo corto

El pastor alemán de pelo corto es una de las razas caninas más inteligentes del mundo; pero deberán recibir adiestramiento desde cachorros, además, son canes muy activos que necesitan hacer ejercicio físico diariamente.

Pastor alemán de pelo largo

El pelo de estos perros puede llegar a medir hasta 60 centímetros. Esta variedad del pastor alemán destaca por tener un manto suave y sedoso de pelo; pero eso sí; el pelaje deberá ser cepillado, por lo menos, dos veces por semana.

El pastor alemán de pelo largo necesita que le cepillen el pelo, por lo menos dos veces por semana. (AFP)

» Pastor alemán de trabajo

A diferencia del pastor alemán tradicional, el pastor de trabajo tiene una mayor musculatura y es empleado como perro de la Policía, de los Bomberos y también para el rescate de personas.

» Pastor alemán pequeño o enano

Este simpático can no es reconocido oficialmente como una raza, debido a que sufre de problemas de tiroides y esterilidad, lo que impide el cruce entre estos pequeños perros.

» Pastor alemán negro

Como su nombre lo dice, tiene todo su cuerpo o gran parte cubierto con pelo negro. Este pastor necesita de ejercicio constante. Su pelo también debe ser cepillado constantemente para conservar su brillo.

El pastor alemán negro luce un hermoso pelaje oscuro. (Instagram)

» Pastor alemán sable

Es una variedad del overejo alemán. Este es un perro grande de aspecto atlético y lobuno. También es empleado como perro guardián; pero su carácter amable y juguetón lo hace uno de los preferidos de los niños.

» Pastor alemán panda

Estos perros son muy bonitos, con gran cantidad de pelo blanco y simpáticas manchas oscuras. Son el resultado de una mutación genética natural y a diferencia del pastor alemán tradicional, estos son muy testarudos, por lo que necesitan de mucho entrenamiento y refuerzo positivo.

El pastor alemán panda requiere mucho entrenamiento y reforzamiento. (Insagram)

» Pastor blanco suizo

También conocido como el pastor alemán blanco debido a su pelo claro, como el pastor enano tampoco ha sido reconocido como raza. También es conocido por ser una protector de la familia y muy cariñoso.

» Pastor belga

Es un perro muy juguetón, fiel y muy apegado a sus dueños. Su pelo es castaño claro, aunque corto y comparten muchas semejanzas con el pastor tradicional.

» Pastor holandés

El pastor holandés fue creado para el trabajo y no para la belleza, por ello suelen presentar pocos problemas de salud.