Su origen se remonta a miles de años atrás y que tiene lugar en Japón, donde solo existen seis razas de perro autóctonas. Se trata de un perro de apariencia llamativa que recuerda al akita inu, aunque en proporciones mucho más pequeñas. Este pequeño tamaño permitía al animal moverse de forma ágil por el terreno montañoso, donde servía a propósitos relacionados con la caza.

Eran utilizados para la caza en las montañas del centro del país. De ahí que se buscaran animales con unas características concretas, pequeños y ágiles, bien proporcionados para ser capaces de moverse sin problema y para cazar animales como aves y pequeños mamíferos.

Durante una época la raza estuvo a punto de desaparecer, a finales del siglo XIX, porque la caza se convirtió en un deporte y aumentaron los perros importados de otros lugares del mundo. Además, proliferaron los cruces entre razas, llegando a ser realmente complicado el encontrar un shiba de raza pura.

En 1934, se definió el estándar de la raza, y se llegó a nombrar monumento natural de Japón. Este país siempre mostró interés por cuidar y proteger sus razas autóctonas, siendo el shiba una de las más importantes.

El Shiba inu tiene origen japonés

El shiba inu es una raza tipo spitz, cuyos orígenes se remontan al año 2000 a.C en Japón. Estos primeros shiba descendían de perros salvajes del sur de China.

El Shiba inu es un perro con carácter fuerte

Esta raza posee un carácter fuerte que a veces querrá imponer sobre otros congéneres a través de la agresividad. Con una correcta socialización, lo más seguro es que no haya ninguna complicación en su trato con otros perros.

El Shiba inu es un perro muy inteligente

Que el shiba inu sea un perro muy inteligente no quiere decir que te haga caso siempre que le ordenes algo. En estos casos es buena idea servirse de premios.

El Shiba inu es un perro pequeño

Una de las características que más destaca en la raza es que apenas existe diferencia de tamaño entre los machos y las hembras. La altura a la cruz en ambos casos tiende a mantenerse entre los 37 y los 40 centímetros, y el peso entre los 9 y los 15 kilos, tendiendo siempre las hembras a ser levemente menores que los machos.

Es, por lo tanto, una raza pequeña, aunque no tan pequeña como las que se consideran habitualmente dentro de esta categoría.

El Shiba inu es un perro muy independiente

No es precisamente un perrito faldero de los que no se separan de sus humanos ni un segundo. Se trata de un can independiente y en muchas ocasiones silencioso. Por lo general alegre y amistoso, afectuoso por momentos, aunque también es independiente y silencioso. Es un buen perro vigilante, ya que adora dar paseos por la casa para controlar todo lo que ocurre, aunque no siempre participe en las actividades. Genera una relación única con su familia, a quienes siempre es leal, aunque no se muestre tan cariñoso como otras razas.

El Shiba inu es un can muy nervioso

Es algo desconfiado y tímido ante los desconocidos, por lo que necesita una correcta socialización desde cachorro. Además, es un perro fácilmente excitable, aunque también es juguetón y travieso. Su temperamento nervioso hace que sea necesaria una educación concreta y eficaz desde cachorro, para conseguir así que el adulto sea un animal equilibrado y estable.

El Shiba inu es un perro muy limpio

Que más que un cánido parece un felino a juzgar por el tiempo que dedica a acicalarse. También disfrutará mucho de un buen cepillado.

Los Shiba inu se parecen a los lobos

Al ser una raza de perro muy antigua es uno de los cánidos más próximos al lobo.

El Shiba inu tiene pasado decazador

El shiba inu se empleaba en el pasado como cazador de faisanes y pequeños mamíferos.

El Shiba inu es un perro muy cariñoso

No es una de las razas más sociables con otros perros o con niños, aunque todo depende de la experiencia de cada ejemplar y de la socialización que haya tenido. Por otro lado, se adapta bien a cualquier situación siempre que exista la calma y la tranquilidad, por lo que no es complicado poder disfrutar de una gran mascota si se educa correctamente.

El Shiba inu es un perro muy querido en Japón

A pesar de que cada vez se encuentran más razas de perros europeas, el shiba inu sigue siendo el típico can de compañía en el país nipón.

