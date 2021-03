¿Te has preguntado alguna vez si tu perro puede comer cítricos y cuál podría ser su reacción? Lo primero que debes saber es que algunas frutas de este tipo no solo son ideales para tu mascota, sino también aportan un valor nutricional muy provechoso.

Mientras mejor sea la elección del alimento, la confianza que podrás poner en él como una alternativa de una dieta balanceada para tu mascota , es mayor. No obstante, nunca está demás reforzar los atributos nutricionales de estos suplementos recurriendo a alternativas naturales.

Las frutas cítricas son una fuente ideal de vitamina C y aunque estos alimentos son sumamente tóxicos para los gatos, a los perros les resultan bastante saludables y apetitosos, siempre que se los des a comer con moderación. Los médicos veterinarios de Gabrica, distribuidora de productos Premium para mascotas en Latinoamérica, nos cuentan cómo podemos incluirlos en la dieta veraniega de nuestros peluditos.

Las frutas y tu perro

A diferencia de los gatos , los perros no solo aman las frutas, también hay muchas de ellas que puedes incluir en su dieta. “Los mininos, al ser animales principalmente carnívoros, son intolerantes a muchas frutas y vegetales. En ciertos casos no solo se trata de que tu peludo rechace o no estas opciones, es que muchas de ellas son tóxicas, ocasionando intoxicación”, comentan los especialistas de Gabrica.

Los perros , por su parte, cuentan con una tolerancia mucho más flexible, por lo que podrás compartir con ellos muchos bocadillos saludables y refrescantes, como:

La sandía

La piña

El plátano

La manzana

La naranja

La mandarina

La toronja

Algunos perros adoran el sabor de las manzanas, sin embargo, cada vez que le des a tu mascota bocadillos de esta fruta, debes cerciorarte de remover las semillas, pues tienen componentes tóxicos que podrían causarle problemas gastrointestinales a tu engreído.

En un día caluroso, tu peludo amará un buen trozo de sandía y de seguro será muy feliz cuando quieras compartir con él uno que otro trocito de plátano. Siempre que disfrutes junto a tu mejor amigo bocadillos saludables con moderación, los resultados serán más que beneficiosos.

Luego de una caminata o de una tarde de juegos en el parque, darle al perro uno que otro trozo de manzana o gajos de naranja o mandarina, servirá para consentirlo, pero también para hidratarlo naturalmente.

¿Es conveniente ofrecerles otras frutas cítricas?

No todos los perros aman las frutas cítricas, especialmente por su sabor amargo. La naranja, al ser una de las más dulces, suele ser la favorita de muchos perros, por eso no está demás dejar que la pruebe una que otra vez.

Intenta retirar la cáscara de la fruta, así como la piel blanquecina que recubre los gajos, no porque representen un problema para la salud del perro, sino porque en algunos casos estas partes suelen tener un sabor fuerte y desagradable. “Recuerda que una vez que añades alternativas nuevas a la dieta de tu perro, los desórdenes gastrointestinales podrían manifestarse, es por esto que la incorporación de algunas frutas a su alimentación debe ser progresiva”, afirman.

Siempre con moderación

Entre las muchas ventajas que puedes obtener de la fruta, está la alternativa de ofrecer a tu peludo un bocadillo delicioso, natural, saludable, que no le ocasionará obesidad; sin embargo, no se debe exagerar con las porciones. “Un exceso de frutas podría ocasionar malestar gastrointestinal, especialmente caracterizado por la presencia de diarreas. Consiéntelo con lo justo y necesario para mantenerlo fresco, hidratado, bien alimentado y feliz”, finalizan los especialistas de Gabrica.