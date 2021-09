Tener un sofá de tela puede darle un estilo especial a la sala del hogar, pero también se convierte en una pieza a la que hay que cuidar mucho para evitar manchas difíciles de sacar. Si este es tu caso, los remedios caseros ayudarán a dejarlo como nuevo y sin una gran inversión de dinero.

La suciedad se puede acumular en el sillón por pasar gran parte del tiempo sentados ahí, por niños que realizan travesuras o porque las mascotas se apoderaron de él para descansar.

Cómo limpiar los muebles de tela

Bicarbonato de sodio

Este producto casero es un gran aliado para la limpieza gracias a sus potentes propiedades sobre las manchas.

Mezclar en un recipiente 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de detergente líquido y 1 litro de agua tibia.

Humedecer una esponja con la preparación y frotar las zonas de la tapicería que están manchadas.

Limpiar con un trapo seco que no bote pelusa.

Dejar secar.

En caso se trate de una mancha de grasa, lo que se puede hacer es aplicar una cantidad de bicarbonato de sodio sobre el área afectada y esperar que actúe.

Vinagre

En un bowl poner 1 taza de vinagre, 1 litro de agua tibia y 1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

Humedecer un trapo limpio en la preparación.

Aplicar sobre las manchas con movimientos circulares.

Sal

Este blanqueador natural es muy eficaz para las manchas de grasa.

Exprimir tres limones y añadir un poco de sal. Integrar hasta que se disuelva.

Con un paño limpio humedecido en la preparación, frotar sobre la mancha. Dejar que actúe por unos minutos.

Retirar la solución con agua y dejar que el sofá seque antes de usarlo.

Si bien estos trucos caseros son una buen remedio para decirle adiós a la suciedad, hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones para cuidar el sofá de tela como no dejar la mancha por mucho tiempo sin limpiar o no usar jabón para quitarla. Además, antes de aplicar estos consejos es recomendable probarlos en una pequeña parte del tejido poco visible para asegurarte de que no lo decolorará.