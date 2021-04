El plan de vacunación contra el COVID-19 continúa en el Perú. Si bien, se inició el proceso de inmunización con los adultos mayores, a quienes le establecieron fechas para aplicar las dosis respectivas, hay algunos que por motivos de fuerza mayor no pudieron vacunarse el día programado.

Si eres una de las personas a la que no inocularon en la fecha indicada o tienes un integrante en la familia de la tercera edad que no recibió su dosis, no te preocupes que de todas maneras serán vacunados.

La vacunación se realiza en 11 puntos de Lima y Callao. (Fotos: GEC)

¿QUÉ HAGO SI NO ME VACUNÉ LA FECHA PROGRAMADA?

El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Gustavo Rosell, pidió mantener la calma a los ciudadanos que no pudieron asistir a su centro de vacunación el día fijado; toda vez que, cada fecha programada tendrá días posteriores para rezagados, de manera que no haya ningún adulto mayor que se quede sin inmunizar.

Por ejemplo, los adultos mayores que por distintas razones no llegaron a vacunarse el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de abril podrán hacerlo este lunes 19 y martes 20 de abril, fechas fijadas para los rezagados.

Por tal motivo, pidió a la gente estar tranquila y aseguró que cada vez están llegando más dosis al Perú, al tiempo de indicar que este nuevo plan de vacunación no consulta a los beneficiados si tienen seguro privado, EsSalud o SIS. “Las vacunas están completas para los mayores de 80 años. A ellos les corresponde en estas primeras fechas, no a otras edades. Lo importante es la edad y que estén aquí respetando las fechas y las horas programadas para evitar aglomeraciones”.

Al Campo de Marte, situada en la Av. De la Peruanidad, acuden los adultos mayores que residen en Breña y Lima Cercado acompañados por un familiar o cuidador. (Foto: Juan Ponce Valenzuela / GEC)

¿CÓMO SABER LUGAR, FECHA Y HORA DE VACUNACIÓN?

En el sitio web “Pongo el Hombro”, la población mayor de 80 años puede conocer la fecha, horario y local de vacunación asignado. El Minsa pide respetar los horarios señalados para mantener el orden y un aforo adecuado en los lugares de vacunación.

Además, los adultos mayores deben portar su DNI, usar máscara facial, doble mascarilla e ir con un solo acompañante. Recuerda que la vacuna no evita el contagio del COVID-19, por lo que deben mantenerse medidas preventivas de higiene.

¿QUÉ PASA SI UN ADULTO MAYOR NO PUEDE IR A FÍSICAMENTE A SU LUGAR DE VACUNACIÓN?

Si tienes algún impedimento para movilizarte, puedes llamar a la Línea 113 del Minsa para que puedan orientarte y programar tu atención.

¿QUÉ SUCEDE SI MI LUGAR DE VACUNACIÓN ESTÁ LEJOS DE MI DOMICILIO?

Se han ubicado puntos de vacunación lo suficientemente cercanos para poder atender a toda la población nacional. Pero, si aún tuvieses algún problema para movilizarte a tu centro para recibir la dosis, puedes llamar a la Línea 113 del Minsa para que te asistan.

Aplicación de la segunda dosis a los adultos mayores de Arequipa. (Foto: Leonardo Cuito)

¿PUEDO VACUNARME SI ME SIENTO MAL?

Si al adulto mayor le programaron una fecha para recibir la dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero tiene dolor de cabeza, fiebre o algún malestar en el cuerpo, lo mejor es quedarse en casa y solicitar la visita a domicilio.

“Si la gente tiene dudas o síntomas sospechosos es mejor que se quede en su casa, que se comuniquen con nosotros a la Línea 113 y los visitaremos. Hay brigadas que acuden a las casas. Llamen al 113, los registramos y los visitamos”, precisó Rosell.

Los adultos mayores que se vacunen en estas primeras fechas deberán colocarse una segunda dosis después de 21 días.

En Junín, más de 2.300 adultos mayores recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer. (Foto: Diresa Junín)

VACUNACIÓN A ADULTOS EXTRANJEROS

Las personas mayores de 80 años, de cualquier nacionalidad, que pueden demostrar residencia en El Cercado, Callao, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Los Olivos, Villa El Salvador, Chorrillos, San Luis, San Isidro, Independencia, Rímac, San Miguel, La Victoria, Lince, Jesús María, Magdalena del Mar, San Borja, Breña, Bellavista, La Perla, Carmen de la Legua y La Punta, pero que no figuren en el padrón de vacunación, pueden solicitar recibir la vacuna en el punto de vacunación más cercano a su domicilio, preferentemente el lunes 19 y martes 20 de abril.