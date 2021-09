¿Alguna vez has soñado con ovnis o extraterrestres? Pues no es tan raro como podrías imaginar. Es común que nuestro subconsciente asocie una especie no conocida por los humanos con cambios drásticos que pueden variar nuestra percepción de lo que nos rodea. Así, los expertos en la interpretación de sueños tienen algunas explicaciones sobre soñar con ovnis.

¿Por qué soñamos con ovnis?

Si pensamos en ovnis mientras duermes y el objeto volador está aterrizando, esto podría significar o ser una señal clara que estamos cerca de resolver las respuestas que estamos buscando en la vida.

En caso soñemos con ovnis que tengan muchas luces, nos trata de avisar que las preguntas profundas que siempre hemos tenido van a encontrar una respuesta en corto tiempo y debemos estar preparados emocionalmente para estas.

Igualmente, si soñamos con ovnis y que de la nave salen extraterrestres puede representar algo negativo. Lo que se puede interpretar es que todos los que nos rodean nos están rechazando o que nos sentimos muy diferente a los demás. Tal vez debamos buscar la manera de encontrar nuestro espacio.

Soñar con este tipo de naves u objetos nos avisa que ya es tiempo de cambiar de mentalidad y de las perspectivas que tenemos de ver la vida. Nos indica que debemos buscar tener una mente más abierta al aprendizaje de nuevas experiencias que nos lleven a tener mejores conocimientos.

El experto en sueños, David Ferreira, señaló en el portal mundosueños.com que todo aquel que tiene la experiencia de soñar con ovnis es porque es una persona que tiene una alta creatividad y está buscando la manera de explotar su imaginación. Por lo tanto, soñar con ovnis también puede significar que desarrolles más la parte espiritual y emocional.

¿Y si sueñas con extraterrestres?

Soñar que nos encontramos rodeados totalmente de extraterrestres significará que realmente nos sentimos incómodos, que no encajamos en el entorno en el que vivimos, que somos distintos a los demás.

Si en el sueño nos capturan y nos sentimos tranquilos, significa que en nuestra vida tenemos problemas y que los intentamos evadir, que no los afrontamos y eso es realmente malo. Debemos replantearnos las situaciones.

Por el contrario, si soñamos que nos secuestran los extraterrestres pero que eso nos genera miedo, significa que tememos perder a algún ser querido o familiar.

