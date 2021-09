Cuando nos vamos a dormir, no podemos controlar todo lo que nuestra mente ha intentado bloquear durante el día. Por eso, algunas veces los sueños son impensados y nos dejan muchas dudas. ¿Te ha pasado alguna vez que soñaste con tu ex pareja? ¿Qué significa soñar con tu ex?

Es común que cada vez que rompemos con alguien, dejamos sin resolver algunos asuntos de pareja. Por ello, soñar con el o la ex puede significar que deseamos ponerle punto final a uno de esos asuntos inconclusos.

Según las conjeturas basadas en el psicoanálisis de Sigmund Freud y en el significado de los sueños según otras disciplinas relacionadas con la psicología, podemos decir que soñar con tu ex pareja tiene las siguientes interpretaciones:

1. Soñar con la ex pareja en la intimidad

Es normal experimentar sueños eróticos con una persona con la que has compartido muchos momentos íntimos. Tu mente solía recibir ciertos estímulos sensuales que han desaparecido con la ruptura, pero aparecen de forma inconsciente.

Por otro lado, si tienes una nueva pareja y has tenido sueños eróticos con tu ex, es posible que en el fondo sientas que en tu actual relación falta algo que tu mente intenta buscar en otro lugar para satisfacer ese vacío.

2. Soñar que vuelves con tu ex

Es una de las imágenes más frecuentes y recurrentes cuando se sueña con un ex. Dependiendo de la sensación que te produzca, este tipo de sueños te puede dar a entender muchas cosas. Por ejemplo, si al despertar tienes una impresión placentera, significa que le extrañas. En cambio, si soñar con tu ex se convierte en una pesadilla, quizás no quieras que suceda.

Cuando sueñas que tu ex quiere volver contigo, puede ser una señal de un deseo escondido de querer volver con él o ella. Tu mente suele crear escenarios que anhelas pero que no ocurren en el mundo real. De cualquier modo, siempre es importante que prestes atención a las emociones que nos despierta el sueño.

Según la teoría del psicoanálisis y el significado de los sueños de Freud, los sueños tienen como meta cumplir y satisfacer los instintos que no hemos podido lograr durante el día. Es decir que si tu ex no deja de aparecer en tus sueños, tal vez lo mejor sea conversar con él o ella y ponerle fin a los temas que quedaron pendientes o, quien sabe, evaluar la posibilidad de volver a estar juntos.

3. Soñar que tu ex tiene nueva pareja

Si sueñas a tu ex pareja con otra persona puede que el significado sea un poco más complejo: aunque esa persona ya no esté contigo, sigues manteniendo un lazo invisible e inconsciente con él o ella. Por lo tanto, soñar con tu ex y su nueva pareja se podría interpretar como que todavía le amas.

