¿Qué son las escaras y cuáles son los tratamientos?

Las escaras (también llamadas úlceras por presión y úlceras de decúbito) son lesiones en la piel y el tejido inferior que resultan de una presión prolongada sobre la piel. En la mayoría de los casos, las escaras se manifiestan en la piel que recubre las partes óseas del cuerpo, como talones, tobillos, caderas y coxis.

Justamente, los familiares de los pacientes que padecen este mal son los que más sufren al ver como su familiar padece de este mal, ya que a la par de sus enfermedades que no le permiten moverse, con estas escaras gritan de dolor y realmente es algo muy incomodo para la familia. Por eso, TROME llamó a Carlos Echevarría, dermatólogo y director de la clínica Dermanova.

“Las escaras salen porque el paciente está echado y expuesto sobre esa zona mucho tiempo. Eso le sucede a los pacientes que están internados por covid-19, enfermos postrados que no caminan y ancianos. Y es que ellos no pueden moverse por sí solos y la piel comienza a necrosar, muriendo la piel”, nos comenta el especialista.

“No duele mucho porque el nivel de destrucción incluye a los nervios. Se forma una herida muy profunda, pero cuando se cura si puede doler”, afirmó.

Carlos Echevarría, dermatólogo y director de la clínica Dermanova nos habla sobre esta enfermedad que ataca a las personas que carecen de movilidad y están postrados en una cama





“Esto se debe prevenir (se refiere a las escaras), no debería pasar, ya que existen unos colchones especiales llamados anti escaras, que tienen unos neumáticos que se van inflando y no permiten que una sola zona esté en contacto con el colchón y eso va masajeando y estimulando la circulación. Los colchones anti-escaras es una buena opción. La otra opción es que esa persona se dedique a movilizar cada hora para un lado a otro. Tiene que ser una técnica enfermera para que lo esté cuidando. Esto, es para que el paciente no esté haciendo presión de manera permanente, sino tiene que haber movilización”, manifestó.

“Si no lo movilizan no sana. Tienes que movilizarme siempre. Depende donde se encuentre la herida. Si por ejemplo es en el talón se le puede necrosar todo y puede perder el miembro. Puede entrar un germen por el hueco y lo puede matar. En el coxis por ejemplo no hay amputación. Lo que vas a tener es un hueco que puede llegar hasta el hueso y dar una infección que te puede matar”, agregó.

“Se tiene que hacer una limpieza quirúrgica, porque está lleno de tejido muerto, hay que quitar todo el tejido muerto hasta que haya piel viva, usar cremas especiales para que el paciente esté mejor. También hay láser para estimular la piel. El tema de los laser es un poco complicado porque estos pacientes no se pueden mover, así que es muy difícil hacer esta técnica”, sentenció.

