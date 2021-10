¿Cuántas veces has necesitado confirmar la identidad de una persona, por cuestiones de trabajo, negocios o estudio, y no has podido hacerlo pensando que se trata de información a la que solo acceden algunas autoridades?

Si tu respuesta es positiva, debes saber que lo puedes hacer de manera gratuita e inmediata. ¿Cómo? Accediendo al Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) que desde hace algún tiempo ha habilitado el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Para hacerlo solo necesitas el número de documento de identidad (DNI) de la persona cuya identidad deseas comprobar.

Con ese dato a la mano, como siguiente paso deberás acceder a la plataforma digital del RUIPN. Ahí tendrás que ingresar el número de DNI que deseas consultar y después de seleccionar la opción ‘No soy un robot’ y de hacer clic en el botón naranja ‘consultar’, te aparecerán los datos completos (nombres y apellidos) y el dígito de verificación del DNI consultado.

El acceso al RUIPN y la consulta es gratuita. Solo necesitas tener acceso a Internet (Imagen: Reniec)

¿QUÉ ES EL RUIPN?

El Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN) es un servicio en línea que el Reniec ha habilitado para la validación de registros de identidad. Ahí están inscritos todos los peruanos mayores y menores de edad que cuentan con DNI.

El RENIEC depura permanentemente el RUIPN, cancelando la inscripción de las personas fallecidas y restringiendo a aquellas que hubieran sido condenadas a pena privativa de la libertad efectiva mayor a cuatro años o inhabilitados en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Además, actualiza los cambios producidos en la identidad de una persona como su nombre, apellidos, sexo, firma y fotografía; estado de discapacidad, cambio del estado civil (sobre la base de las decisiones judiciales, notariales o administrativas registradas en las actas registrales de nacimiento, matrimonio o defunción) y rectifica el domicilio a solicitud de la persona (previa presentación de sustentos).

RUIPN Y PADRÓN ELECTORAL

Tomando en cuenta que el padrón electoral es la relación de ciudadanos hábiles para sufragar, su elaboración –a cargo del Reniec para cada proceso electoral– se realiza sobre la base de la información contenida en el RUIPN.

En el padrón electoral se consignan los datos personales más relevantes de los electores: nombres y apellidos, número de DNI, fotografía y firma digitalizadas, nombre del distrito, provincia y departamento (ubigeo), grupo de votación y la declaración voluntaria de alguna discapacidad en los inscritos.

Debido a que sobre la base del RUIPN, el Reniec elabora el padrón electoral que se empleará en un proceso electoral, “solo se pueden realizar trámites de rectificación de datos contenidos en el DNI, hasta el mismo día de cierre de trámites de rectificación, vale decir, hasta 121 días antes de la fecha de las elecciones”.

En el caso de los nuevos ciudadanos que soliciten DNI por primera vez, aunque no tendrán impedimento para que se inscriban en el RUIPN durante el período de cierre de trámites, recién podrán ejercer su derecho a elegir autoridades en el siguiente proceso electoral.