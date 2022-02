Sin lugar a duda, Jeff Bezos es de aquellos empresarios que inspiran a millones de personas por los logros profesionales que ha tenido a lo largo de su vida. Y no es para menos, pues tras haber fundado Amazon, compañía de la que actualmente posee el 7% de participación, su fortuna creció rápidamente llegando a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, algo que consiguió en 2017, y entre 2018 y 2019 se mantuvo en la segunda ubicación. No solo ello, ya que fue la primera persona en superar los 100.000 millones de dólares de riqueza.

Aunque el 2 de febrero de 2021 anunció que dejaba su cargo como director ejecutivo del gigante de comercio electrónico y servicios de computación en la nube para convertirse en presidente ejecutivo, el magnate estadounidense continuó con sus proyectos y ahora es el accionista mayoritario en el retailer Amazon.com, el periódico The Washington Post y la compañía aeroespacial Blue Origin, gracias a este último viajó al espacio en julio del año pasado, junto a su hermano, a bordo de su propio vehículo, el New Shepard, en el vuelo suborbital NS-16.

Si bien, no fue el primer multimillonario en ir al espacio, todos coinciden en señalar que es un hombre con gran poder económico. Debido a todo lo que ha conseguido a sus 58 años, muchos buscan saber cuál es el secreto de su éxito. La respuesta la dio el mismo Bezos durante en un discurso de graduación en la Universidad de Princeton, el año 2010. En él reveló las 12 preguntas que se realiza, una y otra vez, para saber si está contento con sus logros en el campo profesional y laboral, algo que la gente que busca ser como el empresario también debería hacerse.

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DE JEFF BEZOS?

En el discurso titulado “Somos lo que elegimos”, Jeff Bezos dio a conocer las reglas preestablecidas que tiene para alcanzar el éxito. En él se refirió a la diferencia entre regalos y elecciones, mientras dijo que los primeros son fáciles porque al fin y al cabo se dan, lo segundo es más difícil, pues te llevará a lograr a dónde quieras llegar.

Para ello contó la vez que se le ocurrió la idea de poner en marcha un negocio de librerías online (Amazon). “Realmente fue una elección difícil, pero al final, decidí que tenía que intentarlo. No pensé que me arrepentiría de haberlo intentado y de haber fracasado, y sospechaba que siempre me perseguiría la decisión de no intentarlo. Después de pensarlo mucho, tomé el camino menos seguro para seguir mi pasión; y estoy orgulloso de esa elección”, dijo según publica El Economista.

Asimismo, dio algunos ejemplos de las cosas que hace para tener una vida productiva, y aunque algunas parecen extrañas, el magnate las toma al pie de la letra. Por ejemplo, darse un tiempo límite para tomar decisiones o hacerse 12 interrogantes para saber si está contento con lo que tiene.

LAS 12 PREGUNTAS QUE SE HACE JEFF BEZOS

Jeff Bezos enumeró las 12 preguntas que han marcado su camino al éxito y podrían ayudar a los demás. Estos son los siguientes:

¿Cómo vas a utilizar tus dones? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Te guiará la inercia o seguirás tus pasiones? ¿Seguirás el dogma o serás original? ¿Elegirás una vida fácil o una vida de servicio y aventura? ¿Te debilitarás ante las críticas o seguirás tus convicciones? ¿Te echarás un farol cuando te equivoques o te disculparás? ¿Te esconderás ante el rechazo o actuarás cuando sientas pasión? ¿Jugarás a lo seguro o serás un poco intrépido? Cuando sea difícil, ¿te rendirás o serás implacable? ¿Serás un cínico o serás un constructor? ¿Te aprovecharás a costa de los demás o serás amable?

Si bien, estas no te llevarán al éxito de inmediato, el multimillonario aseguró en su discurso que ayudará a todos a tomar las mejores decisiones.