Google más que una herramienta de consulta, se ha convertido en una ‘fuente del saber’ de Internet con millones de búsquedas al día en todo o gran parte del planeta; sin embargo también hay otras búsquedas para nada comunes, con poco sentido que se repiten continuamente en este conocido buscador de la red de redes.

Creado en 1995, Google desplazó a los antiguos buscadores como el recordado Internet Explorer o Mozilla Firefox y hoy más que un simple buscador, cuanta con una serie de productos como YouTube y Gmail. Pues bien en esta nota te vamos a comentar que sucede si realizas estas búsquedas raras en Google.

MÁS INFORMACIÓN: ESTOS FUERON LOS VIDEOS MÁS VISTOS EN YOUTUBE EL 2020 EN PERÚ

Realiza la búsqueda de los síntomas de tu enfermedad en Google

Sabías que si colocas los síntomas de tu enfermedad en Google, encontrarás las principales enfermedades con síntomas que concuerden con tu afección (Solo en los Estados Unidos). Claro siempre se nos recomendará acudir al médico.

Un dato importante es que en promedio el 1% de búsquedas de Google están relacionadas con los síntomas de alguna afección a la salud.

Realiza la búsqueda de tu nombre en Google Maps

En algún momento, la mayoría de personas han buscado su nombre en Google Maps. Pues bien en Inglaterra, un equipo del conocido diario The Guardian descubrió que esta aplicación asociaba sus nombres con lugares conocidos por ellos, como su centro de trabajo y hasta el bar al que solían frecuentar.

Realiza la búsqueda “Do a barrel roll” en Google

Uno de los trucos más divertidos que nos tiene Google, es girar la pantalla 360 grados. Puedes hacerlo al escribir ‘do a barrel roll’ y colocar enter. Otros trucos que nos tiene preparado Google, los encontrarás al escribir las palabras ‘Tilt’, ‘Askew’, o ‘Google Gravity’.

La pantalla dará un giro de 360 grados si colocas do a barrel roll. (Google)

Realiza la búsqueda “answer to life, the universe, and everything”en Google

¿Quién no ha querido saber la respuesta a la pregunta ‘de la vida, el universo y todo lo demás’. Por ello Google nos tiene una singular respuesta al buscar la frase “answer to life, the universe, and everything”. El origen de este nuevo quiño lo podremos encontrar en la película ‘Guía del autoestopista galáctico’, en la que la supercomputadora Deep Thought, que debería tener la respuesta a la gran pregunta.

MÁS INFORMACIÓN: GOOGLE FOTOS NO PERMITIRÁ EL ALMACENAMIENTO ILIMITADO GRATUITO A PARTIR DE JUNIO DEL 2021

Si buscas “Zerg Rush” en Google

Si eres un fan de los videojuegos, no puedes dejar de escribir en Google la palabra ‘Zeg Rush’ encontraremos un divertido juego inspirado en el conocido videojuego ‘Starcraft’. En este juego un ejército de letras ‘O’ intentará eliminar todo lo que hay en la pantalla. Si quieres enfrentarte a estas ‘letras locas’, podrás dispararles con tu mouse.

Si buscas “Atari Breakout” en Google

Y para los jugadores nostálgicos, Google nos trae una sorpresa si escribes la palabra “Atari Breakout” en el buscador de imágenes. Se trata del clásico de Atari de 1979, ‘Breakout’; que al parecer a más de 30 años continúa teniendo muchos fans.

Google también trae una sorpresa para los hinchas del Atari. (Google)

TE PUEDE INTERESAR:

Google académico: qué es y cómo puedo sacarle el mejor provecho

Día de San Patricio 2021: Google rinde homenaje con doodle a festividad irlandesa

Google dedica doodle a Astor Piazzolla por el 100º aniversario de su nacimiento: conoce quién fue

Ya puedes saber el horario de los bancos peruanos durante la cuarentena usando Google Maps