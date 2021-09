Donar sangre es considerado un acto de ayuda o servicio a quienes lo necesitan. No obstante, es importante tener en cuenta que existen algunos requisitos que debes cumplir si deseas ser donante de manera voluntaria, ya que no todas las personas lo pueden hacer, por más que tengan toda la intención de dar una mano. En esta nota te explicamos qué condiciones debes cumplir para donar sangre.

¿Quiénes necesitan de la Donación Voluntaria de Sangre?

Son muchos grupos de personas los que suelen necesitar donación de sangre. Las mujeres o bebés por complicaciones durante el embarazo o parto, las personas que han sufrido quemaduras, los pacientes que sufren accidentes con pérdida importante de sangre, pacientes que serán operados, pacientes con cáncer, pacientes que recibirán trasplante de órganos y las personas hemofílicas.

Requisitos para donar sangre

Debes tener entre 18 y 55 años.

Tu peso debe ser de 50 kilos como mínimo.

Gozar de buena salud.

Puedes donar cada 3 meses si eres mujer y 4 meses si eres varón.

Debes responder a cuestionarios relacionados con tu salud y someterte a un chequeo médico general: signos vitales y Hemoglobina.

Después de donar sangre

Se te brindará líquido para reponer el volumen sanguíneo, el cual se recupera en pocas horas y los glóbulos rojos un poco más tarde. La médula ósea constantemente está produciendo células sanguíneas.

Posteriormente, se registrará tu donación en tarjeta de DONANTE VOLUNTARIO y cuando tenga cuatro donaciones, se te considerará genuino donante, y se te entregará el carnet de donante voluntario.

Para mantener válido este carnet, deberás realizar, como mínimo, una a dos donaciones voluntarias al año.

El carnet otorgado por donaciones frecuentes protege al núcleo familiar (papá, mamá, esposo (a) e hijos (as), menores de 18 años).

Donación en tiempos de COVID-19

No podrás ser donante durante un mes si en los últimos 14 días has presentado fiebre, escalofríos, fatiga, malestar general intenso y/o síntomas respiratorios como tos, congestión nasal, dolor de garganta y/o dificultad para respirar. Asimismo, si es que has viajado o residido en áreas afectadas por COVID-19, si has tenido contacto directo con una persona con diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID-19 y si has tenido una prueba de COVID-19 positiva.

