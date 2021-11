Diferente peruanos iniciaron un emprendimiento durante la pandemia a causa de la pérdida de sus empleos. Así, muchos establecieron negocios digitales que los han ayudado a subsistir y dar un respaldo económico para sus familias. Sin embargo, no todos son conscientes de la importancia de la seguridad informática y, en eventos como el Black Friday o épocas altas de venta como la campaña navideña, son víctimas de los ciberdelincuentes.

En ese sentido y ante el aumento de casos de ciberdelincuencia en el país -reportada por la PNP-, es importante adoptar diferentes medidas que permitan prever la pérdida de sus ganancias o robos virtuales de sus emprendimientos digitales.

“La Policía Nacional ha reportado que entre enero y agosto de este año recibieron alrededor de 3.816 denuncias por ciberdelitos como clonación de tarjetas, compras fraudulentas por Internet, transferencias de fondos no autorizados, retiros no autorizados o transferencias no autorizadas, etc. Lo que se necesita es una conciencia de prevención. Los emprendedores digitales deben tener en cuenta que sin un sistema protegido cualquier ciberdelincuente puede ingresar a sus sistemas de venta y vulnerarlos”, aseguró Víctor Jáuregui, especialista en telecomunicaciones.

Recomendaciones de seguridad informática para negocios

En ese sentido, el especialista detalló algunas medidas que podrían ayudar a las pequeñas y microempresas a proteger sus sistemas de ciberataques.

1. Evita conectarte a redes wifi abiertas

Estas redes que se ofrecen de manera gratuita en lugares públicos como centros comerciales, cafeterías, aeropuertos, etc. son la modalidad más fácil para que un ciberdelincuente obtenga tu información, ya que desde que te conectas le permites el acceso a un tercero a todos tus datos. Por lo que es mejor conectarse a una red que conozcas para evitar ser víctima de suplantaciones.

2. Evita guardar la contraseña en tu navegador

Si bien la tecnología nos brinda la opción de guardar las claves de acceso de los diferentes servicios para no volver a ingresarlas, se debe tener en cuenta que esta opción es la más insegura y se debe evitar en todo lo posible, ya que es el principal objetivo de los ciberdelincuentes para tomar control de tus cuentas. Una vez infiltrados se llevarán tus cookies de navegación y obtendrán todas tus contraseñas.

3. Contar con un plan de Internet que además ofrezca un sistema de ciberseguridad.

Existen muchas empresas que ya tienen planes destinados para emprendedores. Paquetes que incluyen sistemas de ciberseguridad para proteger claves, cuentas de acceso y demás información sensible del negocio.

4. Evita ingresar a links por correo electrónico

El Fishing es la alternativa de estafa cibernética más frecuente en estos tiempos, se desarrolla a través de mensajes por correo electrónico, informando sobre consulta de bonos, premios o promociones, retención de dinero en cuentas bancarias, solo con la intención de que la persona ingrese al link y pueda recopilar sus datos personales para iniciar el robo.

5. Cuenta con un buen antivirus

Evita descargarte antivirus gratuitos, es mejor invertir en un buen antivirus que no solo te sirva para eliminar virus de archivos, sino que te brinde una protección antimalware y que incluya una protección web a tiempo real, bloqueando cualquier acceso a ventanas que te pongan en peligro.

6. Cambia tu contraseña cada 3 meses

Es importante tener contraseñas seguras y diferentes para cada servicio, es bueno siempre utilizar mayúsculas y números para acceder a correos electrónicos o aplicaciones bancarias, tengamos en cuenta que la situación actual hizo que el ciberdelito sea más recurrente y nosotros más vulnerables.