Sentirse fascinado por los sueños y su significado es algo que ha despertado la curiosidad desde tiempos inmemoriales y de los que se han ocupado todas las culturas siempre con el afán de interpretarlos, desde la religión, el psicoanálisis o alguna cualidad extrasensorial ¿Deseas saber qué es lo que quieren decirte tus sueños?

Significado de los sueños

Descubrirse pensando, durante gran parte del día, y dándole vueltas a un sueño que hemos tenido la noche anterior es una constante en nuestra vida. Muchas veces soñamos con una pareja, con el amor, con el trabajo y hasta con la muerte. Podemos hacerlo con cualquier cosa y circunstancia si a veces el sueño parece tan real es porque nuestro inconsciente intenta decirnos algo.

Los sueños tienen mucho que ver con lo que procesa nuestro inconsciente (Foto: Agencia)

Y aunque hay algunos aspectos universales en el significado de cada sueño, interpretaciones que son válidas en todos los momentos y culturas, hay que tener en cuenta que su significado depende mucho de cada persona, de cada contexto y del momento vital en el que nos encontremos. Muchas noches, quienes entran en nuestros sueños son nuestras preocupaciones diarias y nuestros anhelos más personales.

Hay algunos motivos más recurrentes que otros en nuestros sueños. Así, es muy común soñar con animales, con el agua o con un bosque. Como también es frecuente soñar con nuestros seres queridos o con compañeros de trabajo. Y aparte tenemos las pesadillas o esos sueños angustiosos en los que nos domina el miedo. Todos ellos, sueños y pesadillas, tienen su significado y debemos estar atentas porque contienen mucha información de nuestra propia personalidad.

Los sueños: avisos del futuro o información del presente (Foto: Agencias)

¿Cómo debo interpretar mis sueños?

La interpretación de los sueños no dejan de ser un terreno lleno de prejuicios, mitos y supersticiones. La idea es encontrar un equilibrio entre los significados que pueden sernos de utilidad en la vida diaria y las interpretaciones meramente líricas.

Interpretación de los sueños (Video: YouTube)

En necesario aprender que los sueños no demandan un cambio de actitud radical sobre nuestra forma de ser. Vale decir que, si una noche soñamos que nos enamoramos de un compañero de trabajo, no buscaremos el acercamiento a esta persona con la excusa de un sueño premonitorio. Tampoco es de utilidad entrar en angustia cuando soñamos que alguien conocido muere en nuestros sueños.

Lo importante es analizar la simbología más frecuente y sus posibles significados y descubrir cual es el mensaje de tu subconsciente, pues conocer el significado de tus sueños es conocerte mucho de ti mismo.

Tipos de sueños

Sueño lento: Durante el sueño lento se observan una sincronización de ondas eeg; cambios relacionados con el predominio y control funcional del SN Autónomo parasimpático: su funcionamiento conlleva un almacenamiento de energía (reducción de la tasa cardiaca, de la TA, de la temperatura basal, de la secreción lacrimal y miosis). Las ensoñaciones son conceptuales y racionales

Sueño paradójico: Predominio del sistema autónomo simpático; conlleva un consumo de energía (Aumento de TA, del ritmo cardiaco, de flujo sanguíneo cerebral, del consumo de oxígeno).

Qué significan los sueños (Agencias)

Listado de sueños mas frecuentes

Soñar con Volar : Tu subconsciente saca a relucir todas tus metas, tus propósitos, tus ansias. Este sueño está relacionado con el ansia de libertad. Es un sueño muy positivo. Da lugar a la felicidad, a la libertad como ser humano, algo muy preciado. No tiene un solo enfoque.

Soñar con famosos : no tiene por qué suponer nada malo, tampoco quiere decir que te estés enamorando del famoso en cuestión. Al final son personas que ves todos los días en los medios, y que en cierto modo admiras por el motivo que sea, o no. Este tipo de sueños pueden significar cambios muy positivos en tu vida, sobre todo a nivel personal.

Soñar con sexo : Los especialistas reconocen que puede significar la integración de uno mismo como persona, pasando por plantearse empezar una relación, llegando hasta los deseos sexuales reprimidos. Si la persona que aparece en tus sueños, no le das mayor importancia, puede suponer una simple fantasía.

Soñar con trabajo : Pasar más de las horas adecuadas en tu trabajo, que se haya vuelto tu prioridad y no te puedes desprender de la presión de tu jefe. Todo eso llega hasta tu inconsciente, El estrés y la ansiedad que te genera no son buenos. Más que otra cosa son avisos, avisos de te relajes.

Soñar que vuelas muchas veces habla sobre tus deseos de libertad (Foto: Agencias)

Soñar que te persiguen : Puede ser una reacción a una película de miedo. Es una pesadilla muy común. Es una expresión de instinto. El estrés del día a día se hace ver y los niveles de adrenalina se disparan. El instinto de lucha y la lucha de tu inconsciente por salir a flote.

Soñar que te caes : Es uno de los sueños más recurrente. Es una situación bastante desconcertante. No se sabe a ciencia cierta por qué sucede, pero los especialistas advierten que se relaciona a tu sistema de vigilia y sueño del cerebro. El estrés, las hormonas, la cafeína… pueden ser muchos los factores.

Soñar con la muerte : Soñar que mueres o que te están velando ha sobresaltado a mas de uno en la cama. En su mayoría no son premonitorios. Solo es una manifestación de una situación de incertidumbre o de que alguna etapa está llegando a su fin.

Soñar que te enamoras o que te mueres no son sueños premonitorios (Foto: Agencias)

Soñar que se te caen los dientes : Es un tipo de pesadilla muy común, sobre todo entre la gente joven. Los expertos lo identifican con problemas de autoestima, de inseguridad y de indecisiones ante los constantes cambios.

Soñar con tu ex : Es normal experimentar sueños con una persona con la que has compartido muchos momentos íntimos. Tu mente estaba acostumbrada a recibir ciertos estímulos sensoriales que no tienes más y que se están procesando de forma inconsciente.

Si ya tienes una nueva pareja y has soñado con tu ex, la cosa cambia. Es posible que en el fondo sientas que en tu actual relación falta algo que tu mente intenta buscar en otro lugar para satisfacer aquello que le falta.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO