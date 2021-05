A menudo uno de los sueños más recurrentes y comunes que se tienen en todo el mundo es soñar con animales, ya sean domésticos o salvajes. Siendo el perro, el animal más común que se sueñan las personas a lo largo de su vida.

Pero, ¿qué significa soñar con perros?

Soñar con perros tiene muchas interpretaciones, tanto positivas como negativas, que debes conocer para aprender un poquito más sobre tu propia vida.

Sin embargo, acá te contamos cuál es el significado de soñar con perros.

Traiciones y engaños

Comunicación con los demás

Fidelidad, amistad y lealtad

Sentimiento de soledad

Protección

Los sueños con perros revelan muchos aspectos de nuestra personalidad y de nuestro estado de ánimo que la mayoría de las veces no percibimos ni nosotros mismos. La clave para interpretar correctamente tu sueño con estos animales está en aquello que sucede durante el sueño, o incluso en las sensaciones que te produce dicho sueño al despertar.

Debes prestar atención al comportamiento del animal, pero también a tu reacción al verlo. Dependiendo de qué ocurra en tu sueño, su significado puede variar hasta el punto de ser completamente diferente. Por eso, te vamos a plantear distintos tipos de sueños con estas mascotas y el significado de cada uno de ellos.

Significado de soñar con perros que te persiguen

Es un sueño que refleja un momento vital cargado de dudas, de incertidumbre, de baja autoestima, de que no quieres mostrarte tal y como eres y de que no aceptas todas las responsabilidades que tienes.

¿Qué significa soñar con un perro guía?

Este sueño tiene como significado que no puedes hacer frente a las dificultades tú sola, que necesitas de una ayuda extra, que no te ves capaz de superar los obstáculos por ti misma. ¿Te sientes incapaz de seguir sin ayuda?

Interpretación de soñar con perros que ladran

Si escuchas un ladrido en la lejanía de tu sueño. Esta experiencia onírica te está anunciando una mala noticia, es símbolo de malos augurios que van a acercarse a ti poco a poco.

Si escuchas un ladrido alegre y cercano, se interpreta como que tienes una vida social muy activa y muy positiva, una buena noticia para ti. Por otra parte, un ladrido continuo puede estar avisándote de que tu actitud está molestando a alguien cercano y que deberías intentar cambiar.

Significado de soñar que tu perro habla

Este sueño está relacionado con tu manera de comunicarte con la gente que te rodea, sobre todo con tus amigos, que quedan representados por el perro en cuestión.

Significado de soñar que tu perro te ataca o te muerde

Se interpreta como pérdida de dinero o incluso de amistades. Está muy claro, por otro lado, que este sueño está hablando de traiciones. De hecho, puede ser premonitorio, por lo que debes tener cuidado de la gente de la que te rodeas.

¿Y qué significa si te muerde? Debes tener mucho cuidado de quien confías. Para saber la magnitud de tu problema, debes tener en cuenta el resultado del mordisco: ¿tan solo te ha hecho un rasguño no te está saliendo sangre? Este sueño habla de la lealtad de las personas con las que tienes más relación. Por otro lado, hay quien piensa que este sueño está relacionado con problemas económicos en un futuro muy cercano.

Soñar que pierdes a tu perro: ¿qué significa?

Este sueño te está transmitiendo el mensaje de que en tu interior sientes que algo importante se está alejando de ti poco a poco, ¿de qué se trata? Debes ponerle remedio antes de que sea demasiado tarde.

Qué significa soñar que adoptas un perro

Es porque te sientes solo y buscas nuevos apoyos rápidamente. Este sueño te está advirtiendo de que tienes que trabajar tu desarrollo personal y autoestima para empezar a sentirte mejor contigo misma cuanto antes.

Significado de soñar con perros abandonados

Se interpreta como que estás recibiendo el apoyo desinteresado de alguien. Pero también puede interpretarse como que odias las injusticias porque, ¿cómo puede ser alguien capaz de abandonar a un perro, a un animal tan dócil y bueno como el que ves en tu sueño?

¿Qué significa soñar que hay un perro muerto en tu sueño?

Es inevitable relacionar esta experiencia onírica con malos presagios, ya que se trata de una imagen nada agradable. Para poder interpretar este sueño a la perfección hay que tener en cuenta dos cosas: la muerte y la fidelidad de los perros.

Por un lado, esta mascota representa la fidelidad, por lo que si está muerta podríamos hablar de nuevo de traición. Sin embargo, la muerte en sueños también está relacionada con la renovación, con el resurgir, con los cambios. Es posible que haya noticias nuevas aguardándote detrás de la próxima esquina.

Significado de soñar que tu perro muere

Este sueño significa que te da muchísimo miedo estar solo. No nos referimos a quedarte solo en casa, sino a sentir que no cuentas con ningún apoyo. Los perros representan la lealtad, y si has tenido un sueño como estos es porque no te sientes respaldada por tus seres queridos.

Sin embargo, si no tienes mascota, el significado de tus sueño se dirige claramente a las amistades perdidas con el paso del tiempo o a la infidelidad de tu pareja. En ambos casos, la confianza muere, igual que ocurre con el pobre perro de tus sueños.

Soñar que intentas superar la muerte de tu perro

Llorar en sueños porque tu mascota ha fallecido es un reflejo claro de tu debilidad emocional. Es muy posible que en la vida real no se haya muerto tu mascota, incluso es posible que no haya fallecido nadie de tu alrededor últimamente.

Interpretación de soñar con perros grandes

El significado de este sueño debes atender a tus emociones, pues no será lo mismo que te sientas a gusto con ese perro, protegida y con cariño; que ese perro te persiga, te ladre o te ataque.

Soñar con perros pequeños o cachorros, ¿qué significa?

Los perros pequeños pueden aparecer en tus sueños por varios motivos. Por un lado, porque sientas que tienes excesivas responsabilidades en tu vida, o bien porque quieras tener más como formar una familia o que estás preparada para dar y recibir cariño. Otro significado de este sueño es que también habla de proyectos que tengas en mente, sobre todo cuando sueñas con una camada de perros recién nacidos. Esto significa que vas a emprender un nuevo proyecto con mucha ilusión y que es posible que el éxito esté asegurado si te lanzas hacia tus objetivos.

Soñar que te conviertes en perro

Es un sueño habitual cuando te sientes un poco sola y cuando no eres capaz de exteriorizar tus emociones..

