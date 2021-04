Faltan muy pocos días para celebrar el Día de la Madre y afortunadamente tenemos en el mercado una gran variedad de detalles muy originales para ofrecerle a nuestra mamita. Hoy en día, muchas marcas han preparado originales promociones que van desde pack de perfumes, velas, postres, café, calzado, ropa, entre otros a precios muy accesibles.

En esta nota le ofrecemos varios regalos que de seguro les va a encantar, pues están hechos por pequeños negocios que se han puesto las ‘pilas’ para crear cosas realmente hermosas que serán del agrado de las mamita en su día. Así que tome nota:

♦Aloha Store

Con el código de MAMA podrán llevar dos zapatillas con delivery gratis y una caja de chocolates.

Si tienen a una mamita que le gusta el look casual y es más moderna, estas zapatillas son una muy buena alternativa, pues son cómodas y puedan usarla con cualquier vestimenta. Con el código MAMÁ te llevas dos zapatillas al precio de 200 soles, con delivery incluido y una caja de chocolates.

IG: Aloha Store

FB: Aloha Store





♦Olimarket

OPCION 1: S/ 177.90: Espumante ‘Canti’ con dos copas, prosciutto, galletas de agua, chocolate ‘Marana’, aceite de olivo extra virgen ‘Santolivo’ y aceitunas ‘Santolivo’. OPCION 2: Espumante ‘Canti’ más dos copas, aceite de oliva extra virgen ‘Santolivo’, chocolate ‘Marana’. OPCION 3: Vino blanco ‘Pescador’, aceite de oliva extra virgen ‘Oli 21′, chocolate ‘Danaus’ de Cusco 70% Cacao.

Para las mamitas que aman el aceite de olivo, aquí encontrarán muy buenas opciones que de seguro le encantará a la homenajeada.

IG: Oli market

FB: Oli market

♦Dulce Compañía

PACK “ERES LA MEJOR” Precio oferta: S/75

Un delicado y útil pack lleno de detalles para sorprenderla y alegrar su día especial. Este pack incluye:

1 Cuadernito A6 con diseño “I’m a Little Piece of You” con personalización de nombre en foil

1 Vela aroma Coco Vainilla

1 Tarjeta de felicitación con sobre kraft

1 Lapicero rose gold tinta negra

Empaque de regalo con tarjetita

Producto original diseñado y producido con harto ♥ en Perú por Dulce Compañía®.

IG: Dulce Compañía

FB: Dulce compañía

♦Made by Made

‘Madecita’ es la creadora estos packs y otros que los podrán encontrar en sus redes sociales. La idea es dar varias alternativas para las mamitas que son enfermeras, psicólogas, manicuristas, etc. Aquí encontrarán regalos personalizados.

IG: Madeymade

♦Ecoland

Para las mamitas que tienen un estilo de vida fitness, que cuidan mucho su alimentación con super alimentos, esta es la mejor alternativa. La marca ha preparado por este día tan especial el “BEAUTY PACK”, que contiene 1 caja de 15 sachets del Smart Beauty + 1 Jabón de aceite esencial de lavanda con piedra de Amatista marca ‘Baris’.

Su precio regular es de s/94 y lo estaremos vendiendo a s/70. El pack se venderá exclusivamente en la web de ecoland

FB: Ecoland

♦Cusicuni

Cusicuni, feliz día en quechua! Esta marca armó unas lindas cajitas para engreí a nuestra mamita con unos detalles preciosos con los que podrá tener un día de full relax. El pack contiene un antifaz en gel, una lima, un quemador, esencia, velas, jabón artesanal, una toalla de cara, aromatizador para ropero y una suculenta.

IG: Cusicuni

♦Pepita orgánika

A nuestras mamitas siempre les gusta las flores y aquí encontraran lindos detalles que le robaran una sonrisa y para esta ocasión tan especial han diseñados diferentes presentación que las podrán ver en sus redes sociales. Hay desde boxes con macetas y orquídeas para alegrar. No olviden que las plantitas son compañeras que alegran los días.

IG: Pepita Orgánika

♦Migremos Tejidos

Para las mamitas que tienen el alma viajera y ama nuestras tradiciones y cultura, este emprendimientos ha elaborado varias alternativas que les va a fascinar.

Producto1: Chalina Artesanal, tejida 100% a mano, 100% fibra de Alpaca, edición limitada. Precio S/212.

Productos2: Gorro Munay, tejido 100% a mano, 15% Fibra de alpaca. Precio S/79.

Producto3: Chompa andenes, tejida 100% a mano, 15% fibra de alpaca. Precio: S/215.

Para conocer más, pueden visitar su página web: Migremos Tejidos

♦Mamá quiero dulce

Si a tu engreída le encantan los dulces, te contamos que este emprendimiento ha lanzado un hermoso “Mother´s box” que contiene: 1 mini topper de “Mamá” en trupán, 3 cupcakes decorados, 3 paletas rellenas de cake de chocolate, 2 donas y un Mini marshmallows. El precio es de S/.55.00.

IG: Mamá Quiero Dulce

♦Fioral

Los arreglos florales son los más esperados por mamá, la frescura y el aroma de las flores llegarán de alegría su día , aquí les presentamos unas alternativas, también pueden ingresar a sus redes sociales para que vean otros modelos.

Arreglo floral luz: Lindo arreglo en tonos verdes y rosas que contiene astromelias, Hortensia, rosas, montecasino y flores verdes.

Arreglo favorito: Pequeños arreglos de rosas, claveles e hipérico en bases de madera.

Arreglo regadera: Limonium, astromelias, rosas combinadas en una base de metal en forma de regadera

IG: Fioral

♦Petite Boite

Si quieres sorprender a mamá con varios detalles en uno, esta marca elaboró hermosos detalles que realmente son una maravilla.

Gift Boz Mon Super Power: 1 marco con ilustración día de la madre, 1 jar con frase en vinil y galletas: “LA MEJOR MAMÁ DEL MUNDO”. 1 taza personalizada “I’m a mom. what’s your superpower?”, 1 tira polaroid de fotos. Flores decorativas. 01 Tarjeta con dedicatoria impresa. Precio en box de trupán: S/105.00 Precio en box de madera pino: S/135.00.

Desayuno “MOM YOU ARE THE QUEEN”: 1 Croissant con mantequilla de 4D, 1 marco con frase o fotografía, 1 botella de Jugo selva y 1 botella de capuchino Gloria. 1 porción de torta de chocolate de la pastelería Mariaté. 1 yogurt Danlac y 1 jar con fruta. 1 taza día de la madre. Margaritas y 01 tarjeta con dedicatoria impresa. Bandeja de madera pino: S/150.00.

Gift box a la mejor madre y abuela: 1 Marco con ilustración: “Solo hay una cosa mejor que tenerte como madre… que mis hijos te tengan como abuela”. 1 vela aromática, 1 caja de Tea Box, 1 taza para té. Flores decorativas, 1 Tarjeta con dedicatoria impresa. Precio en caja de trupán: S/119.00 Precio en caja de madera Pino: 149.00.

IG: Petite Boite

♦Organic Mama Beauty

La tendencia de la cosmética con productos naturales en un ‘boom’ y unas emprendedoras peruanas nos dan esta gran alternativa. Se trata de maquillaje vegano, libre de testeo en animales, no tóxico ni para la piel ni para la naturaleza.

Por el día de la madre hay una promoción del 20 % de descuento en labiales, correctores de ojeras y manchas, rubores y delineadores. Te adjuntamos las fotos para la promoción.

IG: Oganic Mama Beauty

♦Mia Macchieri





¡A qué mujer no le gustan los zapatos! En esta ocasión regalarle unos hermosos calzados a mami es una buena opción. Todos los zapatos son fabricados 100% en cuero a mano.

Tienda virtual: miamacchieri

♦Café Patria

A qué mamita no le gusta el café, aquí tenemos la propuesta de un producto orgánico y listo para pasar, con una molienda universal para todo tipo de cafetera. Es un blend de origen de las principales zonas productoras de nuestro país como Jaen-Cajamarca, Quillabamba-Cusco y Villa Rica.

Para esta ocasión han preparado un combo que contiene 2 bolsitas de café de 200 gramos cada una y una prensa Francesas super fácil de utilizar, de tamaño personal de 250ml. El precio es de 60 soles, incluye el delivery a solo Lima Metropolitana.

También tienen ventas al por mayor, paquetes de 25 bolsitas de café a 120 soles.

IG: Patria