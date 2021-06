Si está al tanto de que la visa es el único documento que le permitirá ingresar a Estados Unidos y ha decidido aplicar para obtenerla, en principio, debe saber que el trámite inicia con el llenado de la solicitud electrónica de visa de no inmigrante DS-160.

Pero, ¿qué es el formulario DS-160? Tal como señala la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, como primer paso para solicitar un visado de no inmigrante se debe completar dicho formulario o solicitud con todos los datos que se exigen.

Según cálculos del propio consulado el llenado del DS-160 puede tomar alrededor de 90 minutos y se hace de manera virtual, a través del enlace que proporciona el Centro Consular de Aplicaciones Electrónicas (CCAE), que es el sitio oficial para el inicio del trámite de la visa.

¿QUÉ DATOS SE SOLICITAN EN EL DS-160?

Para empezar, el llenado de la mayoría de los campos del formato DS-160 son obligatorios. Solo se podrá dejar vacíos aquellos que digan “optional” (opcional) y algunos se pueden llenar con la opción “does not apply” (no aplica), en caso la información de dicho campo no aplique para su caso.

Todos los demás datos solicitados deberán ser llenados porque, de lo contrario, la solicitud no le permitirá avanzar en caso las casillas marcadas como obligatorias estén vacías. Si eso sucede, se desplegará un mensaje de error y deberá contestar esas casillas para continuar con las siguientes preguntas.

Con relación a la información que le solicitarán, tanto en “personal 1” como en “personal 2”, todos los datos que le van a solicitar estarán vinculados a sus datos personales como sus apellidos y nombres, nacionalidad, número de DNI, entre otros datos.

Después deberá informar sobre las razones y motivos de su viaje, datos de su pasaporte, información de su familia, trabajo, estudios, entre otra información relacionada con su viaje.

PASOS INICIALES

Antes de que inicie el llenado del formulario, debe saber que aunque en principio la solicitud electrónica de visa de no inmigrante DS-160 aparece en inglés, podrá seleccionar el cambio de idioma a español haciendo clic en la pestaña que aparece en la parte superior derecha. Y al acercar el cursor a cada párrafo que deba leer aparecerá el texto traducido en español.

Después de leer las pautas informativas, deberá seleccionar su país, en este caso tendrá que hacer clic en Perú e ingresar el código de seguridad de varios dígitos (captcha) que aparecerá en la pantalla.

También, antes de comenzar a llenar su solicitud tendrá la opción de verificar si su foto cumple con los requisitos solicitados para aplicar a la visa. En este caso, la fotografía debe ser a color y medir 2,2 cm por 3,5 cm.

Para iniciar el llenado de su solicitud deberá hacer clic en “start an application”. En la nueva ventana deberá hacer clic en “I agree” para aceptar los términos y condiciones vinculados a abuso y fraude informático.

Es recomendable –como señalan en la Embajada– que anote el código de solicitud que aparecerá, junto con la fecha del día en que está completando el trámite, en la esquina superior derecha de la pantalla bajo el título “Your application ID is”.

Escoja una pregunta de seguridad y tras escribir la respuesta, podrá hacer clic en “continue”. Recién ahí podrá empezar con el llenado del DS-160. Cuando concluya, tendrá que imprimir la hoja de confirmación que tiene un código de barras. Pero, en caso su solicitud sea para más de una persona, tendrá que imprimir la hoja de cada uno de los solicitantes.

Es recomendable, como señalan en el propio formulario que el solicitante grabe la información que va completando porque el sitio se desactiva si durante 20 minutos detecta inactividad en el llenado de la solicitud.

GESTIONE SU CITA

Con la hoja de confirmación impresa, en el sitio web del Servicio de Citas de Visa podrá solicitar la cita para su entrevista en la Embajada.

Para ello será necesario que genere una cuenta de usuario. Le solicitarán su nombre y apellidos, un correo electrónico y una contraseña de al menos ocho caracteres.

Con su cuenta creada, en la nueva ventana escoja la categoría de visa apropiada, seleccione el local de DHL donde desea recoger su pasaporte con visa luego de la entrevista, pague la tarifa de visa (pago MRV) –que actualmente asciende a US$160– y programe su cita.

Para programar su cita en la Sección Consular necesitará su pasaporte vigente y los anteriores (en caso los tuviera), además del código de barras de la hoja de confirmación del DS-160 de cada solicitante.

Después que asista a la cita en la Sección Consular, siga las instrucciones específicas que le fueron indicadas o consulte en línea (con su correo electrónico y contraseña) para ver el estatus de su visa y la información de entrega de su documento.