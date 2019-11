¿Sabes si tu smartphone se actualizará a Android 10? Mira este listado

¿Sabes si tu celular se actualizará? Muchos ya pueden disfrutar de Android 10 , el nuevo sistema operativo de Google que ha empezado a llegar a algunos dispositivos móviles en todo el mundo. Aunque se espera que su disponibilidad sea en algunos meses en otros terminales.

Si bien los más beneficiosos en contar con este nuevo sistema operativo serán los celulares lanzados el 2019, también algunos celulares del 2018 y 2017 contarán con Android 10.

Incluso, diversas marcas han apostado por publicar cuáles serán sus móviles que recibirán el software de Google. Aquí te damos el listado oficial, de momento:

GOOGLE

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

ASUS

ZenFone 6

ZenFone 5Z

ROG Phone 2

HUAWEI

P30 Pro

P30

P30 Lite

Mate 20 X (5G)

Mate 20 Pro

Mate 20

P Smart Z

P Smart+ 2019

P Smart 2019

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 10

PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

Mate 20 X

Mate 10

Mate 20 Lite

MOTOROLA

Motorola One

Motorola One Macro

Motorola One Zoom

Motorola One Action

NOKIA

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 9 PureView

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 7 Plus

Nokia 2.2

Nokia 3.1 Plus

Nokia 3.2

Nokia 4.2

Nokia 1 Plus

Nokia 5.1 Plus

Nokia 8 Sirocco

Nokia 2.1

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 1

SAMSUNG

Samsung Galaxy Note10+ 5G

Samsung Galaxy Note10 5G

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10 5G

XIAOMI

Xiaomi Mi 9

Redmi K20 Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Mix 3

Redmi K20

Xiaomi Mi 9 SE

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Xiaomi Mi A3