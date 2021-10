‘El juego del calamar’ es tan popular en todo el mundo que los piratas informáticos echan mano de ellas para hacer de las suyas. En Google Play Store, la tienda de apps para Android 12 y otras versiones, se descubrió una nueva aplicación basada en la popular serie de Netflix que descargó malware en los teléfonos inteligentes en que se instaló.

El malware fue detectado en Google Play Store, al que tienen acceso todos los smartphones con sistema operativo Android. Estaba oculto en una aplicación que se hace pasar por una tienda de fondos de pantalla que lleva el nombre del programa.

Así, se ha descubierto que la aplicación no oficial “Squid Game” (el nombre en inglés de la serie surcoreana de Netflix), una entre muchas de su tipo, está llena de malware. Lo que es aún más aterrador es el hecho de que la aplicación ya ha sido descargada por más de 5.000 usuarios de Play Store.

Antes de seguir, ¿qué es un malware? De acuerdo a la página oficial de Oracle, “un malware es un término genérico utilizado para describir una variedad de software hostil o intrusivo: virus informáticos, gusanos, caballos de Troya, software de rescate, spyware, adware, software de miedo, etc”. La manera en que se manifiesta es diversa: puede aparecer como código ejecutable, scripts, contenido activo y otro software.

¿QUÉ DAÑO HACE EL MALWARE JOKER?

La app maliciosa llamada “Squid Game Wallpaper”, de los estudios XEXO, fue descubierta por primera vez por el usuario de Twitter @ReBensk, quien compartió el hallazgo en un tuit y mencionó a varios expertos en ciberseguridad. Poco después, Lukas Stefanko, un investigador de malware de ESET, compartió una actualización de la aplicación, confirmando que está montada por el conocido malware Joker.

En su tweet, Stefanko explicó que la aplicación podía descargar y ejecutar bibliotecas nativas en el dispositivo de destino, que básicamente contienen códigos que un desarrollador escribió para una arquitectura de computadora específica. Estas bibliotecas nativas luego descargan y ejecutan la carga útil apk en el dispositivo de destino.

El tuit de Stefanko que advierte del malware inspirado en 'El juego del calamar'.

Stefanko advirtió además que ejecutar la aplicación en el dispositivo puede resultar en “fraude publicitario malicioso y / o acciones de suscripciones a SMS no deseadas”. El efecto nocivo se ha observado con aplicaciones anteriores plagadas de malware Joker. Es la primera vez que este malware está oculto bajo el nombre de la exitosa serie “Squid Game”.

La aplicación se eliminó de Google Play Store desde el descubrimiento. Se recomendó a los usuariosd de Android que ya habían descargado la aplicación y la estaban usando que la desinstalen de inmediato.

CÓMO PROTEJO MI SMARTPHONE ANDROID DE MALWARE JOKER Y OTROS

El hallazgo de este malware en una app no oficial de ‘El juego del calamar’ es un ejemplo perfecto de cómo las aplicaciones de origen no verificado, y no oficiales, pueden ser potencialmente dañinas para tu smartphone o cualquier otro dispositivo electrónico.

El malware Joker ha estado muy presente en varias las aplicaciones o apps disponibles en Android en Google Play Store y su resurgimiento con la aplicación de esta app de supuestos fondos de pantalla de “El juego del calamar” solo muestra que quienes se encuentran tras estos programas maliciosos no se cansan de buscar nuevas formas de usarlo para apuntar a víctimas confiadas.

Y aquí viene el consejo que jamás debes olvidar: como regla de oro contra tales riesgos, asegúrate de que las aplicaciones que descargues en tu teléfono inteligente provengan de orígenes verificados y tengan una base sólida y confiable.

