YouTube Go llegó a Perú y te permitirá ver tus videos favoritos sin gastar tus datos [VIDEO y FOTOS]

YouTube Go finalmente llegó al Perú. Esta nueva aplicación permitirá a sus usuarios descargar videos en sus dispositivos móviles para luego verlos sin necesidad de estar conectados a internet a través de Wifi o plan de datos.

Asimismo, tampoco necesitarás estar conectado para compartir los videos con amigos. YouTube Go es completamente gratuito y ya está disponible para dispositivos con sistema operativo Android a través de Play Store.

De esta manera, el Perú se sumó a los más de 129 países en el mundo que ya cuentan con YouTube Go que no solo posibilita ver los videos sin conexión, sino que también te permite ahorrar en tu plan de datos.

YouTube Go funciona de manera muy sencilla. Primero debes elegir el contenido que desees descargar. Luego tendrás que optar por la calidad en la que se bajará. Ten en cuenta que cuanto menor sea su resolución, menor será el espacio que ocupe en la memoria interna de tu Smartphone o en tu tarjeta micro SD.

Novedades que nos trae YouTube Go



1. Videos tendencia: La pantalla principal de YouTube Go nos muestra el contenido más popular del momento. Toda la plataforma está en español.



2. Vistas previas: YouTube Go te mostrará vistas previas de los videos en los que estés interesado para que decidas antes si quieres verlos o no.



3. Control de datos: YouTube Go te permitirá elegir la cantidad de datos que deseas gastar en el video que escojas.



4. Compartir contenido: Podrás compartir videos con amigos y familia sin tener que utilizar tus datos móviles.



