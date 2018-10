Todo lo que necesitas saber sobre Call of Duty: Black Ops 4 [VIDEO y FOTOS]

Activision y Treyarch acaban de liberar el tráiler oficial de Call of Duty: Black Ops 4. El avance está lleno de pura acción que será el deleite de todos los fanáticos de la franquicia.



En el tráiler se puede apreciar los tres principales componentes del juego: el modo multijugador competitivo, el modo zombies, y el tan ansiado modo Blackout, que sería el debut de la franquicia en el popular género Battle Royale.



Blackout es el novedoso modo Battle Royale que Call of Duty ha incorporado, el FPS de Activision y Treyarch lanzará a decenas de jugadores al campo de batalla, con unas características y mecánicas propias que lo diferencian del resto de títulos.



El modo Blackout iniciará con 88 jugadores, en un mapa que guarda detalles y referencias a escenarios de otras entregas de la saga. El equipamiento contará con objetos, armas y personajes de otras versiones ‘Black Ops’ en una suerte de “best of” inédito.



Treyarch, responsable de la trilogía 'Black Ops', 'Call of Duty World at War' y 'Call of Duty 3', quiere dar en la yema del gusto a los fanáticos más exigentes. El juego contará con gráficos en 4K, frame rate desbloqueado y soporte para monitores ultrawide.



El estudio también traerá el modo zombie totalmente renovado y traerá muchas sorpresas para los fanáticos de Call of Duty.



El juego saldrá a la venta en tiendas especializadas del país y tendrá un costo de S/. 239.90.