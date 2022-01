Tiktok se ha convertido en una de las plataformas más descargadas y usadas alrededor del mundo. La aplicación china para smartphones ha alcanzado una gran popularidad sobre todo entre los jóvenes. Esto debido a la cantidad de retos que intentan imitar. Ahora, un estudio ha demostrado qué es lo que los hace virales.

Parte del algoritmo de TikTok se enfoca en potenciar los challenge y las tendencias. Estos pueden ser desde un baile hasta diversas bromas pesadas que otras personas busca replicar para hacerse conocidos.

¿QUÉ HACE UN RETO VIRAL EN TIKTOK SEGÚN INVESTIGADORES?

Las tendencias en TikTok logran hacerse mundialmente populares y esto ha despertado el interés de diversas personas. Entre ellos están los periodistas e investigadores académicos.

Un grupo de estos últimos publicó una investigación llamada “Will you dance to the challenge? Predicting urser participation of TikTok challenges”. En ella se analizó la probabilidad de que un usuario participe en uno de los 12 retos que seleccionaron.

Charli D'Amelio es una de las influencers más virales en TikTok.

Con esa información, los investigadores crearon un modelo de aprendizaje automático. Ella puede predecir si existirá una participación en el futuro en algún challenge, otorgando una mayor precisión a otros modelos.

La autora líder, Lynnett Hui Xian Ng de la Universidad Carnegie Mellon, decidió investigar la app “porque pasaba mucho tiempo en TikTok”. Roy Ka-Wei Lee, su supervisor y profesor asistente de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, había notado su preocupación.

¿CÓMO OBTUVIERON LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO?

Para recopilar la información, los investigadores seleccionar a un grupo de 1300 participantes. Así también, empezaron a monitorear los videos populares en 12 retos distintos.

De esos últimos, analizaron desde el texto, las imágenes hasta la leyenda y los hashtags de la descripción. “Buscamos ciertos patrones y características en ellos para identificar el video promedio y cómo se ve”, explica el profesor Lee.

#Boredinthehouse es uno de los retos virales que se analizó.

Entre los retos que analizaron estuvieron los virales de 2020 como Blinding Lights, Renegade y #Boredinthehouse. Antes esto, los autores dedujeron que “es más probable que un usuario participe en un desafío si la naturaleza del desafío se adapta a sus intereses”.

Esto significa que las personas buscan lo particular para participar. Es por eso que los desafíos que suelen tener características más comunes tienen un mayor impacto. A eso, los investigadores lo llaman “contagio social”.

¿CUÁN FÁCIL ES LOGRAR ESTE CONTAGIO SOCIAL EN TIKTOK?

Según datos de TikTok, solo 1 de 10 usuarios sube videos a la plataforma. Es decir que los otros 9 no hay publicado nada. Por lo que se necesitaría motivar a las personas a que lo hagan.

Se hizo viral por andar en skate y escuchar una canción de Fleetwood Mac.

Dentro de la investigación se concluyó que es muy difícil precisar qué hace que un usuario participe en un reto. Incluso, el mismo equipo de TikTok desconoce por qué se vuelven virales.