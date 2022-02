Las adaptaciones de los videojuegos en series y películas son cada vez más comunes. Una de las más esperadas por los gamers es la del juego The Last of Us. Esta se viene desarrollando por HBO, que está programada para salir por su plataforma de streaming. Sin embargo, ella no saldrá este año y no hay una fecha concreta de lanzamiento.

La historia de Ellie y Joel se viene produciendo durante estos meses. Incluso, ya hemos tenido imágenes oficiales sobre la serie del mundo postapocalítptico dirigida por Neil Druckmann, creador del juego.

THE LAST OF US NO SALDRÁ EN ESTE AÑO POR HBO

Con la producción de The Last of Us encaminada, los fanáticos tenían la esperanza de que esta se lance durante este año. Sin embargo, la productora adelantó que esta no saldrá en 2022 ni ha dado una fecha exacta.

Casey Bloys, el presidente de programación de HBO, dio algunas declaraciones a The Hollywood Reporter sobre la serie. Precisamente, una de ellas fue sobre el lanzamiento de The Last of Us.

Serie de The Last of Us.

Así también, mencionó a algunas otras series y producciones que HBO está preparando. De todas maneras, su enfoque estaba en la historia de Joel y Ellie.

“The Last of Us ahora mismo está grabándose en Canadá. Todavía no hemos anunciado una fecha de estreno”, anunció Bloys al medio. Con ello, parece que tendremos que esperar un poco más para poder disfrutarla.

ACTORES FAMOSOS DENTRO DE LA SERIE

Los personajes principales serán interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Así también, Gabriel Luna tendrá el papel de Tommy y Storm Reid será quien encarne a Riley.