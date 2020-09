Piratas informáticos atacaron hace unos meses los ordenadores de los desarrolladores de la potencial primera vacuna rusa contra el coronavirus, denominada Sputnik V, dijo hoy el director del Centro de Investigación Gamaleya, Alexandr Ginzburg.

“Hubo ataques informáticos. No soy un especialista en tecnologías de la información y no puedo decir si estaban relacionados con la vacuna o no (...), pero hubo intentos de entrar en los ordenadores de nuestros desarrolladores”, dijo Ginzburg en un entrevista al canal de televisión Rossía-1.

Explicó que los ataques tuvieron lugar hace unos meses, cuando la vacuna estaba siendo desarrollada.

Las afirmaciones de Ginzburg tienen lugar dos meses después de que el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá alertaran de acciones de piratas informáticos vinculadas presuntamente a agencias de inteligencia rusas contra científicos que trabajan en otra vacuna.

Rusia registró la Sputnik V el 11 de agosto pasado y, desde principios de mes, la vacuna se encuentra en la fase III de los ensayos clínicos, la última antes de una eventual aprobación.

Además, prevé registrar el próximo 15 de octubre su segunda vacuna, que está siendo desarrollada por el Centro Estatal de Investigación de Virología y Biotecnología Véktor.

Esta vacuna se encuentra en la fase II de los ensayos clínicos, que finalizarán entre los próximos días 28 y 30, indicó hoy la jefa sanitaria de Rusia, Anna Popova, en el mismo canal de televisión y aseguró que las pruebas han sido “muy exitosas”.

El director general de Véktor, Rinat Maksiutov, explicó por su parte que los voluntarios han desarrollado anticuerpos dos semanas después de la primera administración del fármaco.

El centro de investigación espera que solo hará falta un recordatorio de la vacuna una vez cada tres años, señaló.

Según Maksiutov, los científicos de Véktor planean fabricar además dos variantes de su vacuna.

“Hemos desarrollado vacunas para la prevención de la COVID-19 sobre la base de seis plataformas tecnológicas independientes. Hemos elegido dos de las opciones más prometedoras”, detalló.

Mientras, en Rusia siguen aumentando los casos de coronavirus. En las últimas veinticuatro horas se registraron 7.523 nuevos contagios, el dato más alto desde el pasado 22 de junio.

El total de casos de la COVID-19 asciende ya a 1.143.571 en el país.

Moscú, donde a partir del lunes los mayores de 65 deberían permanecer de nuevo en casa y los empleados retomar otra vez el teletrabajo en la medida de lo posible para frenar el incremento de contagios, registró en la última jornada 1.792 nuevos casos, la cifra más alta desde el 8 de junio.

Fuente: EFE