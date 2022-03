Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, en el marco de ese día, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) destaca la historia de 7 mujeres peruanas que lucharon por la igualdad de oportunidades y lograron reconocimiento en el campo de la ciencia.

La cusqueña María Trinidad Enríquez fue la primera mujer que logró matricularse en la Universidad San Antonio Abad del Cusco en el año 1875. Destacó por su brillo intelectual siendo tan joven, sin embargo, le fue difícil matricularse ya que le tomó varios meses de gestiones para ser admitida. Finalmente, logró culminar la carrera, aunque no queda claro si obtuvo el grado de Bachiller.

Margarita Práxedes Muñoz se convirtió en la primera mujer que ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la decana de América. Su estancia no fue fácil ya que su sola presencia causaba desconcierto entre los profesores y las autoridades. La pregunta del día era ¿qué hacía una mujer en la universidad?, ellos no sabían que hacer ni cómo actuar, no tenían leyes para rechazar su presencia en el claustro y tampoco aceptaban que estuviera al nivel de los demás.

No obstante, en 1890 logró sustentar su tesis titulada “Unidad de la materia o identidad sustancial de los reinos inorgánico y orgánico” que trata sobre la unidad de la materia bajo el punto de vista químico en la Facultad de Ciencias, convirtiéndose así en la primera mujer en obtener el grado de bachiller en nuestro país. Su mente inquieta quiso continuar con sus estudios de medicina, pero el ambiente que encontró no fue muy propicio, llegando incluso a ser hostil por su condición de mujer.

Frente a ello, optó por seguir los estudios galénicos en Chile, país donde ya se había establecido la igualdad de hombres y mujeres para el ingreso a la universidad. Al culminar se mudó a Argentina y aunque haya escasas fuentes que documenten su labor, una publicación argentina afirma que Margarita es una de las cinco mujeres que ejerció la medicina en dicho país, durante el siglo XIX.

Por otra parte, está Laura Esther Rodríguez Dulanto , ella fue segunda mujer en ingresar a la UNMSM y, lo hizo con nota sobresaliente. Su desempeño académico fue excelente pues no solo logró obtener el grado de bachiller, sino que continuó sus estudios de doctorado en ciencias convirtiéndose en la primera peruana que alcanzó el grado de doctor en 1898.

No satisfecha con ello, logró matricularse a la Facultad de Medicina a pesar de las limitaciones y discriminaciones que enfrentó por ser mujer. Por ejemplo, ella debía permanecer detrás de un biombo durante las prácticas de anatomía y solo cuando mostró excelentes calificaciones se le permitió hacer disecciones en privado, no en conjunto con la clase. Finalmente, y contra todo pronóstico obtuvo el Título de Médica Cirujana, otorgado a una mujer por primera vez.

Otro caso de éxito es la de Lucia Pozzi-Escott , química san marquina. A su regreso de los Estados Unidos donde obtuvo los grados de maestría y doctorado en química e integrada como profesora de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) fue la principal propulsora de la creación de la escuela de química en dicha casa de estudios.

En la misma línea, está la ingeniera química Olga Lock , reconocida como una de las mayores propulsoras de las ciencias químicas en nuestro país. Ha sido investigadora y formadora de muchas generaciones de químicos y promotora de eventos de difusión y divulgación científica. Su línea de investigación principal es la fitoquímica, es decir, el estudio de las sustancias químicas de las plantas.

Maria Luisa Aguilar fue matemática de la UNMSM, viajó a Argentina para cumplir su deseo de estudiar y trabajar en una profesión que le diera libertad y eso era la astronomía. Fue la primera astrónoma peruana y su intensa labor dejó varias veces el nombre del Perú en alto, por ejemplo, descubrió una estrella con la mayor cantidad de fósforo detectada hasta esa fecha.

Para terminar, está la sétima mujer peruana, ella es la bióloga Magdalena Pavlich, profesora fundadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en donde es conocida como “La dama de las Orquídeas” ya que se ha dedicado al estudio de dichas plantas así como, también, de los hongos y líquenes.

Conferencia virtual por el Día Internacional de la Mujer

Este martes 8 de marzo se realiza, a partir de las 7:00 p.m., la conferencia virtual denominada: “La tripulación STEAM – Equipo STEAM PERÚ”, organizada por la Municipalidad de Lima en alianza con el Concytec. En este evento participará la Dra. Myra Flores Flores quien presentará al equipo STEAM Perú conformado por 6 maestras de ciencias que están revolucionando la enseñanza de ciencias en distintas regiones del país.

