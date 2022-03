La streamer ‘Umi Hyu’ (Stephanie Sheryl) nació prácticamente con un mando de Nintendo 64 en la mano. “Mis papás tenían un negocio de videojuegos y yo juego desde que tengo conciencia”, afirma. Lo que en principio era un hobby se ha convertido en la manera de ganarse la vida. Tan bien le ha ido, que logró independizarse y comprarse una PC gamer de última generación. Además de recibir un sueldo mensual, durante tres años, de la misma compañía Facebook . Esta es su historia.

Estudió ingeniería informática y sistemas, pero hoy se dedica a las transmisiones en vivo de sus partidas en la computadora. Es quizá la streamer más popular del país. Ha logrado reunir a más de 10 mil espectadores en una sola transmisión. Conoce como pocos, ese mundo que ya es considerado un deporte (e-sport) y que podría incluirse en los próximos Juegos Olímpicos. Los próximos o los siguientes.

También se estrena como conductora del programa ‘Estación Gamer’, junto a ‘Statik’, por las redes sociales de Hype.

Umi Hyu: “Hoy un dotero puede ser cualquiera, hasta el gerente de una empresa”

Con ella conversamos sobre videojuegos, adicciones, doteros y los millones de dólares que se mueven detrás de esta industria.

Umi, ¿desde cuándo estás inmersa en el mundo de los videojuegos?

Desde muy chiquita. Lo que pasa es que cuando nací mis papás tenían un negocio de videojuegos y la mitad de su negocio era alquiler de videos, tipo un Blockbuster de barrio y la otra mitad era alquiler de Súper Nintendo, Nintendo 64, y tenía todos los juegos del momento. Cuando tuve uso de razón empecé a jugar.

¿Tus papás también juegan?

Sí, mis papás son gamers, mi mamá también. Hasta hoy día. Ambos me apoyan.

¿Con qué videojuegos empezaste?

Cuando era pequeña jugaba los de consola, Megaman, Donkey Kong, Súper Mario. Esos fueron mis primeros videojuegos.

¿Siempre sabías que te ibas a dedicar a este rubro?

Jamás pensé que iba a vivir de esto porque yo estudié.

¿Qué estudiaste?

Yo estudie ingeniería de informática y sistemas. Yo tenía un trabajo estable, no es que no me gustara mi carrera, pero había momentos en que no hacía nada, en esos días me cuestionaba si me iba a dedicar a mi carrera o dedicarme a la par a mis hobbies. Entonces, tenía unos ahorros y aposté por el streaming.

UMI HYU Y EL STREAMING

¿Cuándo empezaste a hacer streaming?

En 2016 probé a ser streamer. Ya para el 2017 tenía una computadora decente, el internet era mejor, mis papás me decían que tenía que pensarlo bien. Y empecé constantemente, tenía audiencia. Al inicio tenía 50 personas que me veían, luego subí a 100, 200, 500. Llegué a más de 10.000 espectadores. Mi pico fue en pandemia. A fines de 2018 entré a Facebook Gaming, me pagaban un sueldo mensual. El primer año como streamer me pude independizar, me compré una mejor compu, llegaron los sponsors, gracias al apoyo de mis seguidores. Estuve tres años en Facebook Gaming. Jamás pensé que me iban a pagar tanto dinero por streamear.

¿Cómo fue ese trabajo?

Tenía que hacer 60 horas al mes, luego 80. Solo tenía que hacer transmisiones, de eso estuve viviendo los últimos tres años.

¿Es agotador?

Sí, no solo necesitas jugar, sino estar de buen humor. Necesitas ser creativo para entretener a la gente. No es una chamba fácil como la gente piensa.

¿Qué hay detrás de una transmisión?

Está toda una planificación, tienes que informarte sobre el tema que hablarás durante todo el día. A la gente le gusta ver serie de juegos. A la gente le gusta ver algún suceso en la comunidad gamer. Cada uno hace el contenido que quiere.

¿Cómo han evolucionado los videojuegos?

Hoy están pegando los juegos móviles. Los juegos de consola y PC están quedando un poco de lado. Siento que el futuro son los juegos móviles, porque son rápidos, de fácil acceso, lo puedes jugar en cualquier lado, ni siquiera necesitas un celular de última gama para sentarte en una esquina y ponerte a jugar con tus amigos.

¿En el Perú se producen videojuegos?

Tengo entendido que en Perú existe un par de agencias que se dedican a la creación de videojuegos y al desarrollo de videojuegos. El año pasado se lanzó Tunche. Siento que en general, con los juegos peruanos que he probado, es fácil, no son juegos complicados. Lo fácil para la gente de hoy es un poco aburrido.

UMI HYU Y LOS GAMERS PERUANOS

¿Tenemos buenos representantes gamers?

Sí, siento que los pro-players de Perú son muy buenos, sobre todo en Dota 2. Ese es el deporte electrónico fuerte en Perú.

¿A quien podrías mencionar?

Beastcoast, por ejemplo, es un equipo de Dota 2, tiene los mejores jugadores peruanos y un jugador boliviano. Y de Fornite, tenemos a Pivot. Free Fire hay un montón de equipos profesionales, Virus Gaming, entre otros.

¿De jovencita te hubieras imaginado que esto se iba a convertir en un deporte?

La verdad, siempre he visto desde pequeña que había el tema competitivo, pero no pensé que iba a escalar tanto. O que el Perú iba a ser potencia en cuanto a juegos competitivos.

¿Y esta tendencia mueve miles de dólares?

Sí, los premios no son chistes, son millones de dólares. En el último torneo de Dota fue 40 millones de dólares.

UMI HYU Y LA EVOLUCIÓN DE LOS DOTEROS

Umi, sobre los doteros se dicen muchas cosas. Una es que todos son ‘vírgenes’…

Que no se bañan…

Sí, pero ¿cuál es la realidad?

Creo que hoy en día hay todo tipo de dotero, no solo los doteros que juegan en cabina, sino el dotero que tiene su compu en su casa y que vive en la mejor zona de Lima. Hoy el Dota es para cualquier persona. Al inicio se estigmatizó mucho a la gente que jugaba Dota porque eran cabineros, porque comían Cuates, porque no se bañaban, porque entrabas a una cabina de internet que no tenía la mejor ambientación del mundo y olía mal y por coincidencia todos estaba jugando Dota. Entonces ese era el estereotipo que tenían antes de los doteros, pero creo que eso ha cambiado.

¿Hoy cuál es el concepto de los doteros?

Hoy un dotero puede ser cualquiera, hasta el gerente de una empresa.

¿Hay personas con altos cargos que se dedican a estos juegos?

Sí, tengo amigos que tienen altos cargos y juegan Free Fire, Dota, Call of Duty.

¿Qué tanto se han profesionalizado?

Hay bastantes gaming house para los equipos. Beastcoast tiene su gaming house ahí viven los jugadores, pero también viven las personas que se encargan de ellos. Ellos sostienen su casa por los torneos que ganan y por los sponsors.

ADICCIONES Y VIDEOJUEGOS FAVORITOS

¿Cuándo un videojuego se convierte en adicción o vicio?

Cualquier cosa genera adicción, no solo los videojuegos. Depende del control y la educación de cada persona. Por ejemplo, yo pude haberme desviado en el camino porque nací con videojuegos, pero aun así mis papás me supieron controlar. Es cuestión de educación.

Umi Hyu es conductora del programa 'Estación Gamer'.

¿En que momento un padre debería preocuparse?

Cuando empieza a descuidar sus responsabilidades, cuando deja de estudiar, cuando deja de hacer sus tareas, cuando empieza a bajar sus notas. Esos son alertas de que algo está mal.

¿Hay videojuegos violentos?

Sí. Hay todo tipo de juegos. Por ejemplo, Call of Duty es un juego que puedes encontrarte con situaciones hasta de terrorismo, llega a ser un poco influenciable para los pequeños, que ven eso y pueden creer que es genial. Por eso también hay que tener control. Si tu hijo te dice que quiere jugar un juego, te tomas cinco minutos para investigar. Los juegos de terror también son sangrientos, son súperfuertes.

Umi, ¿cinco videojuegos que recomendarías?

Mobile Legends, Call of Duty, Valorant, Free fire, Dota 2 y Super Mario Party.

UMI HYU: CONSEJOS PARA SER UN DOTERO PROFESIONAL

Si un jovencito te dice que quiere ser un dotero profesional, ¿Qué le dirías?

Primero, que tiene que ser consciente si es bueno o no, si tiene talento o no. Mucha gente quiere ser pro-player, pero depende. O sea, por ejemplo, hay jugadores que empiezan a los 15 años y se hacen reconocidos a partir de los 18 o 19, tuvo que pasar buen tiempo. Para eso tienes que invertir tiempo.

La mayoría de jugadores profesionales que conozco no tienen una carrera, se dedicaron solo a eso. Algunos ni siquiera acabaron el cole. Si tu familia te apoya y tienes talento para esto, dale con todo.Si no, mejor a la segura, estudia algo que te dará dinero. Cada uno debe ser consciente hasta dónde puede llegar. Hoy en día hay muchos jovencitos que juegan bien. Si tú crees que juegas bien, siempre habrá uno mejor.

¿Cuánto puede ganar por donaciones un streamer?

En el extranjero se puede ganar hasta 50 mil dólares al mes, pero son los streamer grandes, tipo Ibai o Auronplay.

Cuéntame sobre el programa ‘Estación Gamer’…

Es un programa gamer dedicado a las noticias últimas de los videojuegos, e-sports, comunidades y también en el programa tendremos entrevista a pro-players, equipos, streamers. La idea es que los programas lo conformen no solo los conductores, sino toda la comunidad gamer de los diferentes juegos que hay en Perú.

¿Cuál es la novedad en el programa?

La novedad es que vamos a integrar al público. La mayoría de los programas tiene este estilo de notas, de información, pero no hace participar mucho a las personas que consumen el programa. Nosotros tenemos una sección dentro del programa en donde compartimos respuestas del público y también atendemos sugerencias de la gente.