Dremel y Mercado Libre impulsan la impresión 3D en el Perú [VIDEO y FOTOS]

Dremel, marca americana de multifuncionales, introduce al Perú la impresión 3D doméstica con su nueva Dremel 3D-40. Este producto, que apunta al sector educativo y a los emprendedores, se comercializará exclusivamente en Mercado Libre.



La impresión 3D, considerada una de las tecnologías del futuro, está cada vez más cerca de la masificación y el uso doméstico. Una de las primeras empresas en apostar por acercar esta tecnología al público peruano es Dremel, compañía americana de la familia Bosch, cuyos productos han logrado un gran impacto en Latinoamérica.



Para el sector educativo y los emprendedores



Dremel 3D-40 es la primera impresora 3D que la marca de multifuncionales comercializará en nuestro país. “Con un peso de 19.8 kilos, 40.7 centímetros de alto, 51.5 de ancho y 39.8 de fondo, es un equipo silencioso, portable, ecoamigable y de fácil manejo. Es el equipo ideal para instituciones educativas, emprendedores –joyeros, arquitectos, diseñadores, publicistas, artistas, ingenieros, entre otros– o para cualquier persona que tenga como pasatiempo la fabricación doméstica. La impresora se destaca en la creación de modelos a base de ideas, reparación de piezas, elaboración de objetos personalizados, entre otros”, explica Karen Fong Quintana, Jefe de Producto de Dremel.



Esta impresora incorpora una novedosa extrusora preinstalada para evitar errores y atascos. También trae software preinstalado que asesora paso a paso el proceso de impresión, instalación del filamento y la nivelación de la mesa de impresión. Además trabaja con tecnología de fabricación de filamento fundido no tóxico. Este proceso desarrolla un objeto mediante el establecimiento de capas sucesivas de material PLA (poliácido láctico), hasta que se crea todo el modelo. El tiempo de impresión es de aproximadamente 12 cm3 por hora. Por ejemplo, la impresión de una pieza de ajedrez se puede realizar en 40 minutos.



Comercialización exclusiva a través de Internet



Mercado Libre, el e-commerce líder de Latinoamérica, se suma a la apuesta por popularizar la impresión tridimensional en el país, y distribuirá de forma exclusiva la Dremel 3D-40 a través de su marketplace, con un precio especial de 5,999 soles. “Nos caracterizamos por traer antes que nadie los productos más innovadores del mundo, y esta no podía ser la excepción. La impresión 3D ya no es una herramienta exclusivamente industrial, es una disrupción que con el tiempo ganará más espacio en la educación y en nuestra vida cotidiana”, afirma Pamela Flores, Gerente General de Mercado Libre Perú.



La consultora Gartner señala que la venta de impresoras 3D creció un 50% el año pasado llegando a las 455 mil unidades en todo el mundo, siendo los sectores Educativo y Militar los que generan mayor demanda. Se estima que para el año 2020, el mercado mundial será de 6,7 millones de impresoras 3D, y que el 10% de la población de los países desarrollados tendrán en casa algún objeto fabricado por estos equipos.