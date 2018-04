¡Se confirma lo que todo el mundo sospechaba! La ciencia ficción jamás podrá superar la realidad y el caso de Facebook es la prueba más palpable de ello. La más recientes de declaraciones de Mark Zuckerberg han levantado gran revuelo en el mundo entero.



Como se recuerda, el tema de Cambridge Analytica y Facebook reveló que los afectados por los famosos test fueron 87 millones de usuarios y no 20 millones.



"Por ejemplo, en Messenger, cuando se envía una foto, nuestros sistemas automatizados la escanean usando la tecnología para detectar imágenes conocidas de explotación infantil o cuando envía un vínculo, lo escaneamos en busca de malware o virus", contó a Bloomberg un vocero de Facebook.

¿Sucedió?



El escándalo entre Facebook y Cambridge Analytica trajo a la famosa red social una perdida de US$37.000 millones. ¿Cómo un test de personalidad puede terminar en datos robados, chantaje con prostitutas e interferencia política?



The New York Times y The Observer hicieron una tremenda publicación el fin de semana. Todo indica que datos privados de usuarios de Facebook fueron utilizado para manipular psicológicamente a los electores en las elecciones de Estados Unidos en el 2016.



Por su parte , Mark Zuckerberg, fundador y director ejecutivo de Facebook, indicó que su empresa "cometió error y asume la responsabilidad del tema".