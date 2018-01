Facebook lanza Messenger para niños: ¿De qué se trata?

Facebook lanzó un aplicación de mensajes para que los niños chateen con sus padres y con amigos aprobados por éstos. Se trata de una app gratuita dirigida a niños menores de 13 años, quienes de acuerdo con las reglas de Facebook no pueden tener sus propias cuentas, aunque a menudo las tienen.



Messenger Kids tiene varios controles para los padres. Por ejemplo; el servicio no dejará que los niños añadan sus propios amigos ni que borren mensajes, solamente los padres podrán hacer eso.



Los niños no tendrán una cuenta separada de Facebook ni Messenger, pues en realidad se trata de una extensión de las cuentas de los padres.



Aunque los niños usan apps de mensajes y redes sociales diseñadas para adolescentes y adultos, esos servicios no están diseñados para ellos, dijo Kristelle Lavallee, una experta en psicología infantil que asesoró a Facebook en la creación del servicio.



"El riesgo de estar expuestos a cosas para las que no están preparados es enorme", indicó.



Messenger Kids, en tanto, "es resultado de ver lo que les gusta a los niños", que son emojis, imágenes y cosas así. Los filtros y máscaras coloridas pueden ser una distracción para los adultos, dijo Lavallee, pero para niños que apenas están aprendiendo a formar relaciones y mantenerse en contacto digitalmente con sus padres, son formas de expresarse.



Lavallee, que es estratega de contenido para el Centro de Medios y Salud Infantil en el Hospital Pediátrico de Boston y la Universidad de Harvard, dice que Messenger Kids es una "herramienta útil" que "hace a los padres los porteros", pero dijo que aunque Facebook diseñó la app "con las mejores intenciones", aún no se sabe cómo la va a usar la gente.