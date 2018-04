Google: Kolau ayuda a pymes peruanas para posicionarse en el famoso buscador [FOTOS y VIDEO]

En el Perú han surgido emprendimientos muy buenos, pero existen pequeñas empresas que aún no han logrado crecer debido a la falta de herramientas que le permitan promocionarse y posicionarse en el mercado, respuesta a esto apareció la plataforma de marketing digital Kolau que permiten a las pymes estar en la primera página de Google.



El CEO-Fundador de Kolau, Danny Sánchez-Mola cuenta a Trome.pe que esta plataforma se lanzó este último jueves en Perú y fue diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas (pymes) con el fin de que aparezcan en la primera página de Google, rompiendo con las tres barreras: es fácil, rápida y gratis.



El CEO de Kolau dice que el 80% de los usuarios van a buscar en Google para conocer de las empresas. Si quieren ir de viaje buscarán agencias, hospedaje, transporte, etc; por ello es necesario que su negocio esté en este navegador. Sin embargo, muchos no cuentan con los recursos económicos para pagar a una agencia que gestione esto, no cuentan con tiempo para hacerlo o no tienen el conocimiento suficiente para ello.



Kolau ayuda a pymes peruanas para posicionarse en Google. (Video: Trome.pe)

“Hasta la fecha no había manera de que esas empresas de Perú estuvieran en la primera página de Google, ahora lo podrán hacer porque Kolau introduce el movimiento ‘Hazlo tú mismo’ (‘Do-It-Yourself) en la que podrán crear páginas web y estar en Google sin conocimientos de mercadotecnia”, explica.



El creador de Kolau añade que en ocasiones las pymes ven el uso de la tecnología como algo complejo, difícil, pero es una oportunidad fácil, rápida y lo mejor de todo que es gratis.



“No necesitarán contratar a una persona porque la tecnología hará el trabajo por ellos, entonces podrán competir con las grandes empresas”, concluyó.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE