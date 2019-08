¿Un alien? Google Maps por fin resuelve el misterio del ovni de Polonia

¿Alguna vez has visto esta imagen de una supuesta nave en Google Maps ? A menudo miles de entusiastas publican en las redes el descubrimiento de objetos voladores no identificados (ovnis) que fueron registrado por los satélites de la compañía de Mountain View. Sin embargo, no todo es como te lo cuentan.



¿Qué es? Por ejemplo, se creía que en este lugar de Polonia había sido un sitio de aterrizaje alienígena. Esta teoría generó que muchos se entusiasmaran en ir al lugar para comprobarlo ellos mismos.



Sin embargo, a fin de que no gastes tu dinero en acudir a dicho sitio señalado en Google Maps , te revelaremos qué era realmente este lugar mítico al que pocos han accedido.

En realidad no es nada más que un completo de edificios en forma circular que, vista desde el cielo, da la extraña sensación de que es una nave espacial.

Muchos pesaban que era una nave espacial captada por Google Maps, pero en realidad es un hotel. (Foto: Google)

Desde entonces se le ha llamado Alien UFO Resort en el destino en Google Maps.



Si quieres verla, simplemente abre el mapa de Google y coloca las siguientes coordenadas: 45°42'12.11"N 21°18'8.88"E. Posteriormente notarás cómo se te muestra una especie de nave espacial que no es nada más que un hotel en forma circular.

TRUCOS EN GOOGLE MAPS

Pegman, el popular hombrecito amarillo de Google Maps , puede transformarse en varias cosas cuando uno navega en el mapa.



Por ejemplo, se convierte en una nave espacial si lo utilizas sobre el Área 51 en Nevada, Estados Unidos. Se disfraza de Doc ("Regreso al futuro") si usas los viajes en el tiempo de Street View. Se convierte en un pequeño monstruo de color verde si buscas el lago Ness.