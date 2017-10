Google: ¿Quién es Olaudah Equiano, el africano al que hoy se le dedica un doodle?

¿Quién es el personaje al que Google le dedica un doodle hoy? Su nombre es Olaudah Equiano, un escritor africano nacido en Nigeria del siglo XVIII que vivió en Inglaterra y en sus colonias americanas. Esta es su historia y la razón por la que Google le rinde homenaje este lunes.



El escritor que fue esclavo. Olaudah Equiano fue tomado como esclavo a los 11 años de edad y llevado a América, conocida en ese entonces como el Nuevo Mundo. Fue vendido a un capitán de la Marina Real, que le llamó Gustavus Vassa, igual que el rey sueco.



Posteriormente, Olaudah Equiano fue comprado por Robert King, un desertor miembro de la Sociedad Religiosa de los Amigos. Equiano aprendió a leer y a escribir gracias a King, quien lo educó en la fe cristiana.



Pero tiempo después, la vida de Olaudah Equiano cambiaría por completo. Compró su libertad con sus ahorros, y luego se convirtió en marinero. Viajó alrededor del mundo.



Una vez en Londres, se unió al movimiento abolicionista, que lo animó a escribir y a publicar el libro The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African (1789) (La interesante narración de la vida de Olaudah Equiano, o Gustavus Vassa, el africano).



En su libro, Olaudah Equiano ahondaba en la causa abolicionista, por la que fue ampliamente reconocido. Y es que Equiano también era admirado por sus ideas revolucionarias. Él sostenía que el matrimonio entre blancos y negros podría acabar con la segregación racial y unificar a los seres humanos.