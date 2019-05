Huawei fue expulsada de la Wi-Fi Alliance: ¿Smartphones de esta compañía ya no tendrán WiFi?

¡ Huawei se está quedando al borde del abismo! Tras el veto del gobierno de Donald Trump, la cancelación de su contrato con Google , Qualcomm, Intel, ARM y otras compañías; también se le suma el retiro de la SD Association y la Wi-Fi Alliance, con lo que los smartphones de esta empresa china quedarían casi en desuso pues los celulares ya no podrán usar tarjetas micro SD para ampliar la memoria y menos acceder al servicio de WiFi que hay alrededor del mundo.



Este nuevo golpe a Huawei, pese a que la compañía ha salido a decir que todo está bien y 'no pasa nada', ha hecho que sus millones de usuarios en el mundo pidan los cambios y devolución de su dinero, ya que piensan que en unos meses estarán ante un teléfono inservible.

La SD Association y la Wi-Fi Alliance, quienes han suspendido las relaciones que tenían con Huawei, lo que lleva a que la compañía china ya no pueda utilizar los estándares certificados por estas organizaciones en sus futuros dispositivos.



El que Huawei ya no pertenezca a la SD Association significa que la compañía ya no tendrá voz ni voto en el desarrollo de nueva tecnología y especificaciones de las futuras tarjetas SD, pero la empresa ha indicado que "el uso de tarjetas SD en los actuales smartphones Huawei no se verá afectado. Los consumidores pueden seguir comprando y utilizando estos productos".

En el caso de la Wi-Fi Alliance, la participación de Huawei ha quedado "restringido temporalmente" dentro de la organización, esto como parte del veto impuesto por el Gobierno de Trump. Sin embargo, no ofrecen detalles de lo que significaría esta restricción.



Otra que también se queda sin Huawei entre sus filas es JEDEC, un grupo que se encarga de desarrollar estándares en semiconductores y definir las especificaciones para el uso de memorias RAM, que entre sus miembros tiene a Qualcomm, Xilinx, Samsung Semiconductor, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), SK Hynix, Toshiba Memory, HP y Cisco.