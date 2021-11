Luego de varios meses, el furor de Among Us parece regresar. Al menos así lo hizo notar el streamer español Ibai Llanos quien se animó a jugar nuevamente este videojuego en Twitch. El motivo es la nueva actualización que ha liberado hoy Innersloth donde tenemos nuevos roles y más objetos para usar.

Él, junto a sus demás compañeros, han vuelto a transmitir sus aventuras jugando este título e intentando buscar al impostor entre ellos. Lo malo es que estos nuevos agregados han originado algunos problemas en el juego.

IBAI SE PORTARÁ BIEN EN AMONG US

El hilarante streamer anunció que volvería a jugar Among Us junto a más creadores de contenido reconocidos. Así lo hizo saber a través de una publicación en Twitter, la cual iba acompañada de una imagen donde se le veía disfrazado de detective.

Sin embargo, no todo fue felicidad para le joven español. Luego de jugar algunos minutos, fue sacado del juego y tuvo algunos problemas para poder reingresar. Por lo que decidió solucionarlo de la mejor manera.

Conversación entre Ibai Llanos y los creadores de Among Us. | Foto: Captura Trome

Para ello, se dirigió hacia Twitter y le escribió a la cuenta oficial de Among Us diciendo “desbaneadme por favor, me portaré bien”. Sin pensarlo, los creadores le respondieron que lo sienten mucho.

Además, añadieron que están arreglando los diversos bugs y problemas que está presentando el juego luego de este gran parche. Finalmente, Ibai concluyó pidiendo un regalo: “Te perdonamos si nos regalas cinco skins”.

LO NUEVO DE AMONG US

En esta última actualización, Among Us nos trae cuatro nuevos roles que podremos obtener aleatoriamente en el juego. Así también, tendremos nuevos cosméticos y cubos cósmicos donde obtendremos regalos y premios.