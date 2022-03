Desde hace un par de años, Ibai Llanos se ha convertido en uno de los streamers hispanos más influyentes del mundo. El español ha logrado dominar Twitch y ha creado diversos eventos como el peculiar Mundial de Globos. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que hace poco reveló que ha perdido parte de la visión de su ojo izquierdo.

El streamer español acumula millones de seguidores en Twitch y sus diversas redes sociales. Con esos números, se posiciona como uno de los creadores de contenidos más vistos.

IBAI LLANOS REVELA SOBRE SU PROBLEMA OCULAR

Durante un torneo de ‘Call of Duty’, algunos seguidores le empezaron a reclamar al streamer por haberse pasado un detalle importan durante una partida del juego.

Ante esa lluvia de críticas, Ibai no le quedó más que revelar un secreto. Desde hace un tiempo, el vasco ha perdido el 70% de la vista de su ojo izquierdo. “Yo decía que era lo típico por la culpa de la pantalla”, contó Llanos.

Ibai Llanos ha perdido parte de su visión.

Sin embargo, al acudir al oculista, el médico le dijo que tenía la vista perfecta. “Si tú no ves de un ojo, pero la vista la tienes perfecta, significa que la estás perdiendo probablemente por algo que tienes en el cerebro o por un problema que puedes tener en otro sitio”, declaró.

“Es una movida no ver de un ojo y que no sea un problema ocular” añadió el streamer vasco. Según exámenes, esta ceguera, según contó, se debe a una infección de herpes que tuvo de pequeño.

“Si tú pasas el herpes, puede que tengas algún efecto secundario. Y, al parecer, el que yo he tenido curando me he hecho mayor ha sido que he perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo”, finalmente concluyó Ibai.