Internet: ¿Cómo evitar ser víctimas de delitos en la red? 

Las redes sociales y los blogs son los sitios en Internet donde las personas exponen más sus vidas privadas. En el primero, es fácil identificar las rutinas y la vida familiar de los usuarios. En el segundo, los comentarios de los blogueros pueden ser usados para otros fines. Por ello, cualquier información debe ser evaluada antes de ser publicada, según Giancarlo Ortega, docente de Marketing Digital de Cibertec.



Una de las medidas que se deben considerar es cerrar los círculos de contactos en las redes sociales, ya que mientras más amplio es, más riesgos existen. También es importante evitar la publicación de viajes y compras, ya que esta información podría ser vulnerada o compartida a personas de dudoso proceder.



En las familias, los más vulnerables son los niños y adolescentes. El mayor acceso a las redes sociales y el constante contacto con Internet los convierte en blanco fácil de acosadores sexuales y estafadores. En estos casos, es importante que los padres repasen con ellos algunas lecciones de seguridad en caso enfrenten algún problema, como no brindar información personal: direcciones, teléfonos o nombres de los padres.



Otras recomendaciones que toda la familia debe aplicar cuando navega en Internet son usar contraseñas seguras, es decir, incluir letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. En el caso de las redes sociales, es preferible no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos o con quienes no tienen amigos en común. Solo utiliza las webs que inicien con https y no realices transacciones o descargues información de valor en computadoras ajenas.



