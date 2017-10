Desde que Samsung presentó con gran éxito el Galaxy S8+, los amantes de Apple en el Perú estuvieron esperando con ansias la respuesta de la compañía de la manzana. Pues bien, finalmente la espera acabó. Las primeras unidades del iPhone 8 Plus ya llegaron a nuestro país, y Mercado Libre, y su seller especializado ProSmart, invitó a Trome a participar del unboxing del nuevo smartphone de gama alta.



En apariencia el iPhone 8 Plus es muy similar a las últimas generaciones de iPhone 6 y 7, ya que se trata de un diseño que Apple ha ido perfeccionando en los últimos años. Una de sus principales novedades es la inclusión del A11 Bionic, un procesador que puede llegar a duplicar el rendimiento del Snapdragon 835 de Android.



Con este nuevo procesador, Apple busca impulsar el uso de la tecnología de realidad aumentada, así como soportar la opción de grabar videos en resolución de 4K a 60 cuadros por segundo. Así que los fanáticos de los juegos de última generación (como Pokémon GO, entre otros) y de capturar sus recuerdos en distintos soportes multimedia, esta es su oportunidad.



Apple Official iPhone 8 Trailer 2017

Otra de las novedades del iPhone 8 Plus es que viene en dos versiones, en lo que a capacidad de almacenamiento se refiere: 64 GB y 256 GB. Asimismo, incorpora dos parlantes, uno en la parte frontal y uno en la parte inferior del equipo, los cuales ofrecen hasta 25% más potencia en el sonido que la generación anterior. También tiene una doble cámara trasera de 12 megapíxeles con nuevas opciones para retratos profesionales.



La pantalla del iPhone 8 Plus es Full HD de 5.5 pulgadas, con la capacidad de autorregular su brillo para brindar imágenes siempre realistas, gracias al sistema True Tone Display. La parte trasera es de cristal de alta resistencia, lo que añade 0,2 milímetros al grosor del equipo, llegando a 202 gramos de peso.



El iPhone 8 Plus también incorpora una batería más pequeña que la de su predecesor, con 2691 miliamperios, y la opción de carga inalámbrica. Los accesorios que acompañan al iPhone 8 Plus son el cargador con su conector, los auriculares de cable, y el adaptador lineal para los audífonos clásicos. Asimismo, viene en colores plata, oro y gris. ¿Su precio? 2950 soles en su version 8 y 3299 soles, en 8 Plus.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.