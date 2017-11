Muchos esperaron con impaciencia el inicio de la venta de IPhone X en su ciudad. Las colas, que se volvieron comunes en los lanzamientos de un nueva IPhone, no paraban de crecer fuera de las tiendas de Apple.

Sin embargo, a menos de un día de comenzada la venta del nuevo celular de Apple, los usuarios que adquirieron el IPhone X con emoción ya empiezan a presentar las primeras quejas sobre el producto. Y no es algo sencillo.

Como se informó, el cuerpo del nuevo IPhone X pasaría a ser de vidrio, en lugar del tradicional aluminio que solía revestir el equipo celular. Esto alarmó a muchos usuarios y emocionó a otros, quienes pensaban que era estéticamente superior tener un cuerpo de vidrio.

Los usuarios de Twitter, que ya adquirieron la nueva versión del IPhone, se han mostrado molestos por lo rápido que pueden romper su celular. Según informan en sus redes sociales, al caerse de una distancia corta, el cuerpo de vidrio se rompe y deja destrozado el celular.

A pesar de las primeras críticas, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, se mostró seguro del nuevo lanzamiento y aseguró estar emocionado por el futuro de la marca y de los IPhones, entre ellos el polémico Iphone X.

"Siempre habrán personas que duden de todo. He estado oyéndolos por los últimos 20 años que he estado en este negocio. Sospecho que seguiré oyéndolos hasta que me retire. Sin embargo, nos les presto mucha atención", aseguró Tim Cook.



