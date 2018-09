EN VIVO. Este miércoles 12 de septiembre, Apple presentará sus nuevos modelos de iPhone y los seguidores de la popular empresa del desaparecido Steve Jobs están más que impacientes por conocer las nuevas funcionalidades que tendrán estos equipos.

La keynote de Apple 2018 será presentada por Tim Cook, director ejecutivo de Apple, quien dará a conocer la variedad de nuevos productos, anuncios y lanzamientos de software.

Apple presentará los esperados nuevos modelos de iPhone y todo parece indicar que serán tres equipos. Además, se tiene previsto que se anuncien los nuevos modelos de Apple Watch y, probablemente, un iPad Pro.

iPhone XS​

iPhone XS tendría un diseño similar al iPhone X, pero con mejoras internas y de software. Además, estará disponible en nuevos colores.

iPhone XS Plus



Todo parece indicar que la pantalla de este nuevo iPhone será de 6,5 pulgadas frente a las 5.8 que que tiene el actual iPhone X. Se espera que la cámara doble sea de mayor calidad que la del iPhone XS.





iPhone XC



Los rumores indican que Apple lanzará un equipo “económico” bajo el nombre de iPhone 9 o iPhone XC. Sería de 6,1 pulgadas y contaría con la tecnología LCD IPS que incluye el sistema de reconocimiento facial Face ID y una doble cámara trasera.

Horarios para ver la Keynote 2018 en vivo

Argentina: 2:00 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m.

Chile: 2:00 p.m.

Colombia: 12.00 p.m.

Costa Rica: 11:00 a.m.

Ecuador: 12:00 p.m.

El Salvador: 11:00 a.m.

Guatemala: 11:00 a.m.

Honduras: 11:00 a.m.

México: 12:00 p.m.

Panamá: 11:00 a.m.

Paraguay: 1:00 p.m.

Perú: 12:00 p.m.

Puerto Rico: 1:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m.