Como todos los años, un nuevo Call of Duty llega para el deleite de todos los fanáticos de la saga desarrollada por Activision y Treyarch ; sin embargo, la cuarta entrega de Black Ops marca distancia de sus otras iteraciones al incorporar el Battle Royale, modo popularizado en los últimos años por videojuegos como PlayerUnknown’s BattleGrounds y Fortnite.

Bajo el nombre ‘Blackout’, este nueva opción de Call of Duty: Black Ops IIII consiste en que los ‘gamers’ son arrojados en enormes mapas con más de 80 jugadores en línea y deben sobrevivir hasta que solo quede uno. Si bien puedes formar partidas con hasta tres amigos (es indispensable que cuenten con PS Plus), el concepto sigue siendo el mismo: sobrevivir.

Todas las partidas de ‘Blackout’ empiezan de la misma forma: tienes que lanzarte desde un helicóptero a cualquier punto del mapa y recolectar todo el armamento, municiones, herramientas, implementos de salud y protección que puedas mientras una especie de domo empieza a cerrar el perímetro, obligando a los jugadores a juntarse en el centro.

Mientras el domo empieza a cerrarse, puedes moverte por cualquier parte del mapa a bordo de las distintas clases de vehículos terrestres, marítimos y aéreos que tendrás a tu disposición, además de ir eliminando a los contrincantes que encontrarás a tu paso. Pero cuidado, ya que tus enemigos también tendrán el mismo objetivo así que la clave aquí es el sigilo.

Al término de cada partida, el personaje que escojas –que podrás ‘customizar’ a tu gusto en cualquier momento– irá sumando puntos que te permitirán desbloquear varios elementos que te ayudarán a escalar rangos en el modo online y si cumples con ciertos requisitos, incluso podrás desbloquear personajes de anteriores entregas de Call of Duty.

Para esta reseña, jugué unas cuantas partidas de ‘Blackout’ con un par de amigos y realmente el modo de jugar es distinto al tradicional multiplayer, ya que cada uno estaba encargado de cumplir una función específica en el equipo y asegurar nuestra supervivencia durante el mayor tiempo posible.

Sin embargo, la suerte nos fue esquiva ya que, al estar acostumbrados al clásico multiplayer, el estar siempre pendiente de recolectar el armamento y los implementos necesarios para lograr una posición decente en el ranking de la partida nos hacía caer en descoordinaciones y éramos presas fáciles para los ‘gamers’ más curtidos en este modo.

Y sobre el Multiplayer, Call of Duty: BlackOps IIII presenta varias mejoras como el netcode, que permite armar partidas más rápido en sus distintos modos competitivos (Team Deathmatch, Search & Destroy, Hardpoint, Domination, Control, entre otros). Si bien priorizaron la velocidad de conexión a la calidad gráfica, es algo que muchos estamos dispuestos a aceptar.

Otro atractivo de Call of Duty: Black Ops IIII es que trae de vuelta mapas clásicos de antiguas entregas completamente remasterizados (como ‘Summit’ de Black Ops I y ‘Slums’ de Black Ops II por nombrar algunos), además de regresar a clásico modo de juego (eliminando el doble salto y el correr por la pared) salvo una diferencia: la curación ya no es automática.

En Call of Duty: Black Ops IIII, si recibes daño de parte de un enemigo, tu salud ya no se restablecerá automáticamente y morirás desangrado a menos que te cures manualmente apretando un botón. Esto obligará a más de uno a cambiar su estilo de juego, ya que uno debe esperar un tiempo determinado antes de aplicarse otra dosis para restablecer su barra de vida.

Para mantener a los jugadores al borde de sus asientos y listos para lo que sea, Call of Duty: Black Ops IIII incluye una característica llamada ‘Fog of War’ en el modo multiplayer que, a menos que uses equipo especial o habilidades, solo podrás ver hasta cierta punto alrededor de tu personaje en el minimapa, haciendo que los enemigos a distancia sean casi invisibles hasta que te acerques.

Pasando al apartado armamentista, el sistema “Elige 10” –usado en anteriores Black Ops y Advanced Warfare– también se hace presente en Call of Duty: Black Ops IIII, dándole al jugador control total de cómo ‘customizar’ a su personaje para que encaje a su modo particular de juego, eligiendo entre una amplia gama de aditamentos, granadas, equipos y habilidades.

Y para mantener a los fans acérrimos de Call of Duty interesados, esta nueva entrega introduce unas armas nuevas llamadas ‘Signature Weapons’, variaciones cosméticas que tienen las mismas estadísticas y operan de la misma forma que las versiones estándar de las armas. La única diferencia es que pueden ser mejoradas visualmente completando desafíos específicos.

Sobre los especialistas, en esta ocasión tenemos 10 de donde escoger, cada uno con habilidades que los hacen destacar en el campo de batalla. Si bien algunos se repiten del Black Ops III, en este título los recién llegados no tardarán en convertirse en los favoritos de los fanáticos de esta popular franquicia:

* Ajax: Especialista con un escudo balístico y una granada cegadora de 9 destellos

* Battery: Experta en demolición con un lanzagranadas y una granada expansiva.

* Crash: Especialista con un kit médico TAK-5 y un paquete de municiones de asalto.

* Firebreak: Especialista con un lanzallamas y un mini-reactor nuclear.

* Nomad: Especialista amante de la naturaleza con un perro de ataque y minas láser.

* Prophet: Cazador con un rifle táctico y una mina de electrochoques buscadora de enemigos.

* Recon: Un operador de inteligencia con un pulso de visión y dardos sensores de movimiento.

* Ruin: Especialista de infantería con un ataque gravitatorio expansivo y un arma de gancho.

* Seraph: Especialista táctico con un revólver de alto calibre y una señal ‘resucitadora’.

* Torque: Especialista en defensa con una barricada y alambre de púas.

Otro de los modos que hace destacar a Call of Duty: Black Ops IIII de sus predecesores es su renovado modo Zombies, con varias campañas en las que tienes que pelear contra oleadas de ‘muertos vivientes’ en la famosa prisión de Alcatraz, el hundimiento del Titanic y la Antigua Roma, con armas acorde a dichos periodos y otras que ni te contamos. Una locura total.

Como en anteriores modos Zombie, en Call of Duty: Black Ops IIII podrás jugar en modo cooperativo online y de forma local en pantalla dividida (hasta cuatro jugadores). Desafortunadamente, lo de cuatro jugadores no puede usar en el modo local multiplayer, ya que solo permite que dos jugadores se enfrenten contra otros en línea.

Y por último, pero no menos importante, está el apartado Specialist HQ, que contiene pequeñas historias introductorias de los especialistas del juego, así como misiones de entrenamiento donde te enseñarán a usar sus nuevas habilidades en el campo de batalla. También si superamos ciertos desafíos, desbloquearemos ítems y otras cosas interesantes.

Si bien muchos criticaron la ausencia de un modo Campaña en esta entrega de Call of Duty, el Specialist HQ cuenta con geniales cinemáticas que cuentan de manera resumida la trama de lo nuevo de Activision y Treyarch en la que, si bien bordea el cliché, es una excelente forma de ponerte al tanto de la historia mientras juegas.

En resumen, el giro de tuerca que sufrió esta saga con Call of Duty: Black Ops IIII invita tanto a los seguidores más ‘hardcore’ de la saga así como a los que la juegan por primera vez a sumarse en esta flamante entrega con sus clásicos modos multijugador y su versión del ‘Battle Royale’, en lo que muchos consideran a este juego como una versión adulta de Fortnite.

Un agradecimiento especial a Activision por facilitarnos una copia digital de Call of Duty: Black Ops IIII para PlayStation 4 para la elaboración de esta reseña, la cual pueden encontrar en la PlayStation Store (así como en la Xbox Live para su versión de Xbox One y en Steam para PC) y en su formato físico en los principales retail y tiendas especializadas en videojuegos del país.

