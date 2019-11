Fortnite castiga de por vida a adolescente por usar truco prohibido mientras transmitía partida en YouTube | VIDEO

¡EL PEOR CASTIGO DE TODOS! El gamer británico conocido como FaZe Jarvis, de 17 años, fue baneado de por vida en el famoso Fortnite por usar un truco prohibido para derrotar a sus oponentes durante una partida transmitida en su cuenta de YouTube. El adolescente tuvo que pedir disculpas a sus fanáticos y admitir su error.



El también YouTuber usó los famosos aimbots, un truco prohibido por Fortnite, pero que permite a los jugadores a disparar a otros sin apuntar y así ganar las partidas. FaZe transmitió esta partida a través de su cuenta de Twitch y por ello fue castigado por la firma a no jugar más este popular videojuego.

"Voy a asumir la responsabilidad de mis acciones y entiendo completamente por qué sucedió esto. Solo desearía haber sabido antes cuán severas son las consecuencias de hacer trampa, de saberlas nunca lo habría hecho", manifestó el adolescente llorando.



Jarvis, quien también es miembro del equipo de eSports FaZe Clan, subió un video lloroso que le dice a sus casi 2 millones de suscriptores que no sabía que sus acciones conducirían a una prohibición.



"Ni siquiera se me pasó por la cabeza pensar que podría ser expulsado de por vida de Fortnite de esos videos. Solo quiero dejar en claro que esta es la primera vez que hago algo así y, por supuesto, nunca lo he hecho en un modo de juego competitivo", sostuvo FaZe, quien no dejaba de llorar por el castigo.



El momento en que el adolescente utiliza trucos ilegales en sus partidas El momento en que el adolescente utiliza trucos ilegales en sus partidas

La duración de la prohibición ha causado una división en la comunidad de jugadores, y muchos saltaron en defensa de Jarvis Kaye.



Los fanáticos han comenzado a usar #FreeJarvis, que se convirtió en tendencia en Twitter en Inglaterra, señalando que muchas personas han hecho cosas similares, pero con prohibiciones mucho más pequeñas.