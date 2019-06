¿Fortnite es el nuevo 'Facebook' para la 'Generación Z'?

Las redes sociales han revolucionado por completo no sólo los canales y las nuevas dinámicas en los procesos de comunicación, sino también, las formas en las que los usuarios prefieren emplear su tiempo libre. En el Perú, el 95% de ciudadanos accede a Facebook desde su teléfono móvil, configurándola como la plataforma social preferida en nuestro país, sin embargo, las constantes interacciones y gran cantidad de información en red, han llevado a los usuarios a un cierto nivel de estrés del que ahora buscan escapar por medio de otras alternativas.



En ese sentido, los videojuegos aparecen como la solución ideal a los conflictos de los más jóvenes aturdidos en su comunidad digital. Según los datos publicados por el National Research Group, agencia especializada en la investigación de mercado del entretenimiento y tecnología, Fortnite , la popular franquicia de Epic Games, se ha posicionado como el pasatiempo favorito de los centenials, quienes conformaron en marzo, la audiencia más grande con más de 103 millones de horas de transmisiones del juego en Twitch, plataforma líder del servicio livestream de Amazon.



El estudio revela que a diferencia de otras páginas en el entorno digital, Fortnite combina los beneficios de los juegos en línea, interacción en redes sociales y streamings, ofreciendo a los consumidores una experiencia única que despierta un alto sentimiento de lealtad hacia el videojuego especialmente entre los más jóvenes: usuarios entre los 10 a 17 años quienes juegan en línea al menos una vez por semana, empleando hasta el 25% de su tiempo libre en esta red, mucho más que en cualquier otra forma de entretenimiento. "Fortnite es el nuevo Facebook en muchas maneras. Los usuarios están mucho más acostumbrados a pasar tiempo en espacios como el de esta red", declaró Henry Cowling, director creativo de MediaMonks, compañía de producción digital.



Por su parte, los jugadores revelan que Fortnite simplemente los hace sentir mejor a comparación de las redes sociales. La última encuesta señala que el juego, en efecto, los ayuda a dejar de lado problemas de la vida real y expresarse auténticamente sin miedo a ser víctimas del bullying digital, fenómeno común en las redes sociales estándar. Por otro lado, el software de videojuegos no sólo es percibido como una simple plataforma del entretenimiento, sino como una práctica que contribuye a aumentar la seguridad en sí mismos.



"Los adolescentes encuentran atractivo el diseño de plataformas como Fortnite ya que unifica lo mejor de cada red social y despierta el sentimiento de adrenalina a través de la competencia. Paralelamente, este fenómeno puede trasladarse a la experiencia en el mundo offline por medio de la interacción con los coleccionables del videojuego, artículos que han generado más de 60 mil unidades vendidas en el primer semestre del año", declaró Diego Vargas, Gerente General de Wish Trade, distribuidora oficial de la línea de juguetes Fortnite en Perú.