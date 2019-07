Joven de 15 años gana más de 2 millones en Fortnite y demuestra a su madre que no perdió el tiempo

"¡No estaba perdiendo el tiempo!" le dijo el joven británico Jaden Ashman de 15 años a su madre, luego de ganar 2.25 millones de dólares junto a su compañero en una de las categorías del campeonato mundial de "Fortnite: Battle Royale" organizado por Epic Games.

Fortnite, el videojuego de Epic Games que ahora es reconocido por su Battle Royale, se ha convertido en todo un fenómeno mundial en los últimos años, y ahora lo demuestra con su evento principal donde se repartieron 30 millones de dólares en premios.

El mismo se celebró desde el 26 de julio hasta el 28 del mismo mes en Nueva York, donde llegaron celebridades, youtubers y jugadores profesionales de todo el mundo para formar parte de este enorme encuentro entre gamers de todas las edades.

Esto incluye a jóvenes promesas de los videojuegos que, a pesar de ser menores de edad, nada les impidió llevarse a casa un jugoso premio de miles y hasta millones de dólares por su desempeño en solitario o con su equipo.

Uno de ellos destacó entre todos por la curiosa historia que tuvo con su madre. Como era de esperarse, algunos padres han mirado con desconfianza el acercamiento de sus hijos a este videojuego, pero luego de descubrir que podían ganar tanto dinero en el juego, todo cambió para mejor.

Jaden Ashman jugando en el campo de tenis de Nueva York (Foto: Daylimail)

Jaden Ashman lo demostró así al obtener el segundo lugar en la sección de duos con su compañero Dave Jong, con quien compartió el premio de 2.25 millones de dólares, recibiendo así más de un millón de dólares por jugar Fortnite en el campeonato mundial.

A pesar de que las fotos y videos que ahora muestran a ambos como una familia feliz, Jaden ha admitido a algunos medios que al principio él y su madre peleaban mucho. Por ejemplo, a la BBC declaró que "yo y mi madre, nos enfrentamos bastante. Es que, ella no entendía como funcionada, así que pensaba que estaba 8 horas al día en mi habitación malgastando mi tiempo".

"Ahora le he demostrado que puedo hacer cosas, estoy realmente feliz," comentó Jaden al medio internacional. Por su parte Lisa Dallman, la madre del joven, también brindó su versión a la BBC: "para ser honesta con ustedes, he estado en contra de que él juegue videojuegos. Lo he estado presionando para que haga sus tareas en la escuela".

Jade Ashman junto a su compañero justo en el momento que su madre se acercó a saludarlo (Foto: BBC)|

"De hecho, boté su Xbox y rompí uno de sus headsets, hemos tenido una pesadilla," comentó la madre de Jaden. "Luego de liderar su categoría y para obtener su visa… hemos tenido problemas con eso y ha sido una terrible semana. El perro se comió su certificado de nacimiento (no es una broma) y luego mi trabajo arruinó mi salario… tres cosas salieron mal antes de que viniéramos aquí, así que supe que estábamos al borde de todo pero que todo iba a salir bien".

Fortnite ha sido criticado en las últimas semanas por el enorme impacto que tiene en jóvenes de cortas edades, ya que la utilización de tecnologías adictivas junto al sistema de las "loot boxes" podría ser un precedente para que los niños comiencen en el mundo del azar.

Lisa Dallman y su hijo Jaden Ashman pelearon mucho por sus hábitos con los videojuegos (Foto: BBC)

No obstante, la mayoría de estos jugadores prefieren quedarse en casa y ser más un agente pasivo disfrutando de los videojuegos en lugar de volverse locos con el dinero que podrían ganar con el videojuego. Así lo confirmó también la madre de Jaden cuando le preguntaron qué haría él con el dinero.

"Pienso que Jaden no es una persona materialista. De seguro conseguirá un suministro de por vida de Uber Eats y creo que eso le bastará, para ser honesta. Sentado jugando videojuegos y recibiendo comida por delivery, Jaden estaría en su elemento", terminó su entrevista Lisa Dallman a la BBC.