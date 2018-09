Un regreso a lo grande. ¿Se acuerdan de aquél videojuego de Spider-Man lanzado para la consola PlayStation en el año 2000? Muchas personas crecimos pensando en que ese y su secuela, 'Spider-Man 2: Enter Electro' serían la pieza fundamental para la creación de posteriores juegos del 'Hombre Araña'; sin embargo, esto no fue así aunque el 'Spider-Man 2' para la PS2 fue buena, no tuvo comparación alguna con las anteriores entregas de primera generación pero aquí ha llegado la 'luz al final del túnel': 'Marvel's Spider-Man'.

Partiré acotando que considero a este videojuego como la 'resurrección' de Spider-Man y es que tras tantos juegos de baja calidad (Exceptuando 'Web of Shadows' y 'Shattered Dimentions'), ha llegado algo fresco que nos hace ilusionar con el futuro del héroe favorito de Marvel.

Para poder elaborar esta crítica tenemos que dividirlo en ciertos puntos: historia, personaje, jugabilidad y gráficos.

Insomniac Games se la ha 'rifado' con la creación de Spider-Man en exclusiva para PS4. (Foto: Insomniac)

Historia: (9.5 de 10)

La historia de 'Marvel's Spider-Man' es algo totalmente fresco y novedoso. Obviamente si estás familiarizado con los cómics sabrás comprender todas las referencias que tiene el videojuego; sin embargo, para que no se caiga en las repetitivas narrativas ya conocidas, se optó por crear algo totalmente nuevo, una cronología específicamente diseñada para el juego.

Personaje: (9.5 de 10)

Oh gran y querido Peter Parker, de verdad que 'un gran poder conlleva a una gran responsabilidad'. Aquí no ves a un Peter Parker juvenil sino que lo ves mayor, maduro, un chico que ya sabe lo que es sufrir pero que aún así no ha perdido su personalidad divertida.

¿Chistes? Claro que los vas a ver y es que nuestro querido Peter continúa con su carismática forma de ser pero afronta problemas que lo llevarán a madurar aún más y te transformará el sentido de la vida de Spider-Man tal como la conocías. Muy parecido al 'Spider-Man TAS', la serie animada de los años 90's.

Jugabilidad: (9.5 de 10)

Seguramente muchos te van a decir que en lo que refiere a las peleas es muy parecido a la saga de Batman Arkham y es que la verdad es así, pero esto no lo hace mal, sino que lo transforma en un título increíble ya que la fluidez de las peleas lo convierten en un reto que no será sencillo de superar así como si nada.

Lo otro, la 'web swimming' es muy pero muy fluida. La mecánica de movimiento de Spider-Man lo hacen muy acomodable al mando y tenemos que decirte que la calibración del mismo es perfecta, no hay 'delay' al momento de lanzar la telaraña y que esta choque en las edificaciones alrededor tuyo.

Uno de los puntos por los que los gamers estaban preocupados era en los momentos en los que los 'quick times levels' hacía su acto de presencia. Como vimos en el tráiler, se usa en varias ocasiones; sin embargo, tenemos que decirte que no siempre aparecen así que calma.

El Iron Spider que vimos en Avengers Infinity War será uno de los trajes desbloqueables en el juego. (Foto: Insomniac)

Gráficos: (9.5 de 10)

A pesar de que muchos hablen acerca de un posible 'downgrade' de lo que vimos en el tráiler al videojuego en sí, te contamos que esto es totalmente falso y es que los gráficos son exactamente igual y el cambio se siente solo cuando juegas en una PS4 y en una PS4 Pro, los gráficos de 4K nativos se sienten muchísimo mejor en la Pro.

A pesar de todo esto, tenemos que lanzar una crítica muy pequeña y es que aguardábamos que los 'jefes' tengan una dificultan un poco mayor. Algo mínimo que no afecta en nada en la fluidez del juego apto para todo el público.

El 'modo selfie' es una de las cosas especiales que tiene este Marvel's Spider-Man. (Foto: Insomniac)

Finalmente tenemos que decirte que la cantidad de enemigos que aparecen va completamente alineado a la hora de duración del videojuego y es que más de 20 horas te aseguran una diversión única y extrema. Sin duda alguna que este es el resurgimiento de nuestro 'amigable vecino', Spider-Man.

Calificación: 9.5 de 10