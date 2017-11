MasGamers Tech Fest XI: esto es todo lo que podrás vivir en el evento [VIDEO]

El MasGamers Tech Fest XI reúne en un solo evento lo mejor del mundo de los videojuegos. Nintendo tendrá por primera vez una presencia oficial en un evento de videojuegos en el Perú. Aquí te damos detalles de las actividades que se realizarán los días 17, 18 y 19 de noviembre en el Centro de Exposiciones Jockey.



1.- La compañía japonesa traerá la Nintendo Switch, así como varios de sus juegos más aclamados, como Super Mario Odyssey, Splatoon 2, Mario Kart 8, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y muchos otros, para deleite de los asistentes.

2.- MasGamers Pro League disputará en un torneo de Dota 2, premios de 20 mil soles en total para sus participantes, mientras que los jugadores de League of Legends, se repartirán 3 mil dólares. Puedes inscribirte en la web de MasGamers Pro League.



3.- El torneo Omen Strike One contará con la presencia de dos equipos internacionales: Miami Flamingos y Team Jaguar. Y los participantes competirán por un pozo total de 20 mil soles. Para mayor información e inscripciones, ingresa a la web de Omen Strike One.

4.- MasGamers Tech Fest XI también tendrá competencias de Top Gear, Super Smash Bros, Crash Team Racing, y Super Bomberman. El ganador de cada torneo se llevará una Super Nintendo Classic Edition.



5.-La Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica (EPIC) organiza un torneo de Super Smash Bros para WiiU. Con un pozo de 500 dólares, el evento te dará la oportunidad de derrotar a tus amigos en este clásico de Nintendo. La inscripción será gratuita en el stand de EPIC durante el evento.

6.- Los jugadores de Pump it Up también tendrán la oportunidad de competir entre ellos, en este juego de destreza y habilidad física. Competirán por un pozo de 1500 soles, en las modalidades Basic y Speed. Para participar, la inscripción también es libre en el stand de Floril.



7.- Las competencias Cosplay Gamer contarán con la modalidad grupal, pasarela y kids, y podrán participar tanto amigos, como padres e hijos en la nueva modalidad kids. Los participantes se repartirán premios totales de 3500 soles. Para mayor información e inscripciones, ingresa a la página del evento Cosplay Gamer.

Lycan

8.- Y como no todo es competir, nos complacemos en anunciar que la música de videojuegos se materializará frente a los asistentes, gracias a los grupos Animatissimo y Godlike.



9.- Los asistentes al MasGamers Tech Fest XI también podrán participar en un juego de Gamer Tag, una modalidad de Laser Tag en las que podrás disparar a tus oponentes en el mundo real con láseres. Las partidas serán de 5 contra 5, y las personas que vayan al evento podrán disfrutar gratis de este juego.



10.- Para mayor información, ingresa a nuestra página web. Asimismo, no te pierdas las novedades que anunciaremos en el sitio de MasGamers en Facebook, y en la página del MasGamers Tech Fest XI en esta red social.