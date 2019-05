Mortal Kombat 11, un clásico de los juegos de pelea que vuelve a poner de moda lo ultraviolento

Desde su lanzamiento a comienzos de la década de los noventa, Mortal Kombat se convirtió en una de las franquicias de videojuegos más populares de los últimos tiempos debido a su realismo y la introducción de los “Fatality”, movimientos finales con los que uno podía enviar al otro mundo a su oponente de la forma más violenta e imaginable posible.

Ahora, 27 años y varios juegos después, su nueva iteración titulada Mortal Kombat 11 llega por todo lo alto a las principales consolas del mercado (PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch) y PC (vía Steam) con el único objetivo de reclamar el título del juego de peleas definitivo por antonomasia.

Mortal Kombat 11 toma la posta dejada por Mortal Kombat X, juego que marcó el comienzo de un giro evolutivo de NetherRealm Studios a la famosa saga incluyendo nuevos personajes, un modo historia completamente diferente a los antiguamente conocidos y la habilidad de escoger diferentes estilos de pelea para cada peleador.

Sin embargo, si estás acostumbrado a fighting games del tipo Street Fighter V, Tekken 7 o Dragon Ball FighterZ, pues Mortal Kombat 11 definitivamente no es el juego para ti ya que va dirigido exclusivamente para aquellos que prefieran un modo de juego más calculador, haciendo gala de su sistema de combate pausado y metódico.

¿Qué queremos decir con esto? Que si bien se pueden ejecutar movimientos rápidos y brutales en la pantalla, los comandos deben ser ingresados a un ritmo no tan acelerado, tomándose el tiempo necesario para descubrir la mejor forma de defenderse o contrarrestar un ataque del adversario. Como si se tratara de una sangrienta partida de ajedrez.

CÓMO SE JUEGA

Mortal Kombat 11 continúa esta tendencia impuesta con su antecesor, mejorando la experiencia de juego. Por ejemplo, en la esquina inferior de la pantalla se pueden observar dos barras: una de defensa (que permite ejecutar escapes especiales como rodar hacia adelante o hacia atrás) y otra de ataque (que incrementa el daño o añade más golpes a los movimientos).

Alternar y usar apropiadamente estas dos barras pueden resultar en una gran diferencia al momento de definir un combate. Otra mecánica a resaltar es la del “Bloqueo Perfecto” que recompensa al jugador con una ventana mayor de oportunidad para un contraataque al sincronizar su defensa en el momento exacto de un golpe que mantener apretado el botón.

Conocidos anteriormente como “Rayos X”, los “Golpes Fatales” son devastadores movimientos cinemáticos que solo pueden ser ejecutados una vez por round cuando la barra de salud se encuentra por debajo del 30%, pero si son conectados de forma correcta (ya que pueden ser bloqueados fácilmente), pueden ocasionar mucho daño al oponente.

Además del “Fatality”, Mortal Kombat 11 ofrece otras maneras de acabar con tu enemigo ya sea ejecutando un “Brutality” (combos que generalmente acaban en decapitaciones), un “Mercy” (darle una segunda oportunidad al oponente y que vuelva a luchar con poca vida) o “Quitality” (si el rival se desconecta, además de haber perdido, acabará destrozado).

UNO CONTRA EL MUNDO

Además del clásico modo uno contra uno o torneo (enfrentando a otro jugador o a la máquina), los ‘gamers’ que prefieren probar su habilidad frente a otros fanáticos de Mortal Kombat en el mundo pueden hacerlo a través de partidas en línea en salas privadas con reglas de combate personalizadas.

Pero si eres de los que prefiere jugar solo, en los modos “Torre Klásica” y “Torres del Tiempo” de Mortal Kombat 11 podrás acceder al modo arcade, sobrevivencia o desafío sinfín, que tras completarlos ofrecen trajes, equipos y monedas para desbloquearlos en la Kripta, modo del que hablaremos con profundidad más adelante.

En este modo de juego también podremos sacar finales alternativos en los que se ve qué haría cada uno de los que cada uno de los 25 personajes (en realidad 23 sin contar el DLC de Shao Khan y Frost, que conseguimos al completar su capítulo en el modo historia) que componen el roster tras derrotar a Kronika, la villana de turno.

El modo de las “Torres del Tiempo” estuvo envuelto en una polémica ya que, poco después de su lanzamiento, muchos jugadores se quejaron de su alto nivel de dificultad y la poca recompensa en moneda del juego que obtenían al completarlos, por lo que NetherRealm Studios decidió regularlo en una de las primeras actualizaciones del juego.

PASADO Y FUTURO SE UNEN

Sin ahondar en detalles, solo diremos que la trama es una continuación directa de los eventos presentados en Mortal Kombat X. Todo comienza con Raiden, corrompido por el poder del amuleto de Shinnok, le corta la cabeza al mencionado dios antiguo y la usa para enviar un mensaje de advertencia a todo aquel que ose amenazar a la Tierra que él protege.

Sin embargo, esta radical postura de Raiden no es del agrado de Kronika, diosa del tiempo, que busca reiniciar la línea temporal para borrar del mapa al dios del trueno, al que acusa siempre de frustrar su objetivo. Para ello, usa las versiones del pasado de héroes y villanos de la saga de Mortal Kombat. Son 12 los capítulos llenos de cinemáticas y peleas de par en par.

ENTRENAR PARA SER EL MÁS FUERTE

El modo tutorial de Mortal Kombat 11 es uno de los más completos de los actuales fighting games. Incluye desde lo más básico (ataques, bloqueos, movimientos especiales, etc.) hasta practicar los complejos movimientos de un fatality sin que se te acabe el tiempo pasando por una detallada lección sobre ‘hitboxes’ (cajas de golpe como se les llama en español).

Y es que Mortal Kombat 11 no solo te enseña paso por paso a cómo ejecutar devastadores combos, explicándote las ventajas y desventajas de cada uno de los movimientos que los componen, sino explicándote como un determinado comando puede ser castigado en caso de ser bloqueado por el oponente y sugiriendo otras formas de encadenarlos.

Es por ello que si quieres pasar de ser un jugador casual a uno más dedicado a los fighting games, es recomendable dedicarle un tiempo a todas las partes del tutorial ya que nuestro esfuerzo se verá recompensado con monedas del juego, que te permitirán comprar más objetos para personalizar a tu gusto a tu personaje.

‘CUSTOMIZACIÓN’

Al igual que Injustice , NetherRealm Studios toma elementos de esta popular saga de juegos de peleas basada en el Universo de DC Comics para Mortal Kombat 11 en la que podremos crear variaciones personalizadas de los personajes del juego asignándole tres piezas de equipo modificables, como trajes, accesorios y hasta armas.

También podremos ingresar a la parrilla por defecto de los movimientos de nuestro personaje y escoger algunos de una lista para crear nuestras propias combinaciones. Sin embargo, conseguir las monedas y objetos para desbloquear estas características puede llegar a ser tedioso ya que deberemos dedicar varias horas de nuestro tiempo.

Y no solo podremos mejorar al personaje que usaremos en nuestra experiencia de juego, sino también tendremos la opción de crear uno controlado por una inteligencia artificial para que pelee por nosotros en el modo “Batalla I.A.”, en el que podremos ver cómo se enfrentan a otras creaciones sin necesidad de que estemos jugando y ganar puntos en el proceso.

Pero eso no es todo ya que nuestros peleadores controlados por la inteligencia artificial, a los cuales se puede mejorar aumentando progresivamente cualquiera de cinco atributos disponibles, también pueden ser usados para completar desafíos en las “Torres del Tiempo” o “Torres Klásicas” o en el modo en línea sin que tengamos que estar presentes.

BIENVENIDOS A LA ‘KRIPTA’

En la ‘Kripta’ de Mortal Kombat 11, que es una versión mejorada de sus anteriores encarnaciones, el jugador explora en una vista de tercera persona la isla del hechicero Shang Tsung visitando escenarios de anteriores juegos abriendo cofres de tesoro usando monedas, almas o corazones que obtiene en otros modos del juego.

Al más puro estilo de juegos como Metroid o Castlevania, el jugador puede desbloquear piezas de equipos como el martillo de Shao Kahn, que te permite destruir paredes y abrirte paso por pasajes secretos, o la venda de Kenshi, con la que puedes ver tesoros ocultos a medida que exploras minuciosamente cada rincón mientras descubre qué ocurrió con algunos personajes de la saga.

Si bien suena como el modo ideal de desbloquear contenido adicional del juego sin tener que pagar con dinero real, los objetos que se encuentran en los cofres secretos son seleccionados al azar y muchas veces no vale la pena gastar el dinero que ganamos arduamente en el juego para descubrir que nos tocó un arma o pieza de equipo de poco valor.

De las tres formas de pago, las monedas son las más fáciles de conseguir ya que se obtienen superando torres, cumpliendo retos diarios o ganando combates. En cambio, las almas y corazones se obtienen cumpliendo ciertos requisitos dentro del juego. Solo para hacernos una idea: ejecutar un fatality te da un corazón, y los cofres de corazones cuestan 250 corazones, así que vayan sacando la cuenta.

Pero si no dispones de tiempo pero sí de dinero real, entonces puedes adquirir los “Kristales de Tiempo” que contienen determinadas cantidades de monedas, almas y corazones. Esta práctica conocida como “monetización” se ha vuelto algo muy común en los juegos modernos pero no es completamente necesaria ya que no cambia de manera radical el modo de juego.

FINISH HIM!

En conclusión, Mortal Kombat 11 tiene mucho por ofrecer tanto para los jugadores casuales como a los hardcore que apoyan a la saga desde que fue lanzada en el ahora lejano de 1992. El roster de personajes (que se ampliará a 31 con el DLC Kombat Pass) está bien balanceado y la calidad gráfica es impresionante, lo cual se aprecia enormemente al realizar los “Golpes Fatales” durante un combate o un “Fatality” para acabar con un enemigo.

El juego lo completé en su idioma original –que cuenta con la participación de Ronda Rousey , excampeona de UFC y WWE , como Sonya Blade– pero el doblaje al español latino tiene las voces de conocidos actores que estamos seguros más de uno reconocerá. Esta opción puede ser cambiada en el menú de opciones en cualquier momento y sea cual sea el idioma que escojas, las casi tres horas y media que dura el modo historia te hará sentir como si estuvieras viendo una película en la que puedes controlar (hasta cierto punto) a los protagonistas.

Si bien el obtener los puntos necesarios para desbloquear objetos para personalizar a nuestros personajes favoritos puede resultar tedioso, muchos dedicarán varias horas para completar los modos que componen este título. Jugar este tipo de juegos en línea es divertido pero nada le gana a jugarlo en compañía de un amigo y ver cómo destrozas a su personaje con algún combo que practicaste hasta el cansancio.

Ronie Bautista Gonzales